https://ria.ru/20241125/vzryvy-1985680281.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области - РИА Новости, 25.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области

Взрывы прозвучали в городе Обухов в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:48

2024-11-25T23:48

2024-11-25T23:56

в мире

россия

киевская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Обухов в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Обухове Киевской области", - говорится в Telegram-канале СМИ.Ранее издание также сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241125/vzryvy-1985600908.html

россия

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киевская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины