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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области - РИА Новости, 25.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области
Взрывы прозвучали в городе Обухов в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:48
2024-11-25T23:48
2024-11-25T23:56
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Обухов в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Обухове Киевской области", - говорится в Telegram-канале СМИ.Ранее издание также сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, киевская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киевская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области
В Обухове в Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги