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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:06
2024-11-25T23:06
2024-11-25T23:27
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Киеве звуки взрывов", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 22:46 мск в городе звучит сигнал воздушной опасности. Ее также объявили в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984940386.html
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги