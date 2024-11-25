https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ
Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:23
2024-11-25T08:23
2024-11-25T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
чугуев
харьковская область
сергей лебедев
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310 <…> После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых. Конкретику пока выясняем. Известно, что обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Попали они под удар или нет — пока неизвестно", — сказал он.Чуть ранее прогремел взрыв в поселке Кочеток, также пригороде Чугуева, рассказал Лебедев. По его словам, там находится детский лагерь "Орленок", где разместились украинские военнослужащие."Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", — добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чугуев
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чугуев, харьковская область, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ
Взрыв прогремел у базы в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310 <…> После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых. Конкретику пока выясняем. Известно, что обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Попали они под удар или нет — пока неизвестно", — сказал он.
Чуть ранее прогремел взрыв в поселке Кочеток, также пригороде Чугуева, рассказал Лебедев. По его словам, там находится детский лагерь "Орленок", где разместились украинские военнослужащие.
"Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", — добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.