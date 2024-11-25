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Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 25.11.2024 (обновлено: 09:02 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ
Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:23
2024-11-25T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
чугуев
харьковская область
сергей лебедев
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310 &lt;…&gt; После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых. Конкретику пока выясняем. Известно, что обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Попали они под удар или нет — пока неизвестно", — сказал он.Чуть ранее прогремел взрыв в поселке Кочеток, также пригороде Чугуева, рассказал Лебедев. По его словам, там находится детский лагерь "Орленок", где разместились украинские военнослужащие."Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", — добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чугуев
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в мире, чугуев, харьковская область, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чугуев, Харьковская область, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

Взрыв прогремел у базы в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310 <…> После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых. Конкретику пока выясняем. Известно, что обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Попали они под удар или нет — пока неизвестно", — сказал он.
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Чуть ранее прогремел взрыв в поселке Кочеток, также пригороде Чугуева, рассказал Лебедев. По его словам, там находится детский лагерь "Орленок", где разместились украинские военнослужащие.
"Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", — добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧугуевХарьковская областьСергей ЛебедевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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