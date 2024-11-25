https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html

Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024

Взрыв прогремел у базы под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:23

2024-11-25T08:23

2024-11-25T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

чугуев

харьковская область

сергей лебедев

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Российские войска накануне вечером нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В 21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310 <…> После взрыва в сторону охраняемой территории поехало много скорых. Конкретику пока выясняем. Известно, что обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Попали они под удар или нет — пока неизвестно", — сказал он.Чуть ранее прогремел взрыв в поселке Кочеток, также пригороде Чугуева, рассказал Лебедев. По его словам, там находится детский лагерь "Орленок", где разместились украинские военнослужащие."Там же впритык к лагерю есть кемпинг, в котором тоже замечены ВСУ и иностранные наемники латинского происхождения", — добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чугуев, харьковская область, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины