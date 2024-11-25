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Правительство увеличило ежемесячные выплаты академикам РАН - РИА Новости, 25.11.2024
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Правительство увеличило ежемесячные выплаты академикам РАН
Правительство увеличило ежемесячные выплаты академикам РАН - РИА Новости, 25.11.2024
Правительство увеличило ежемесячные выплаты академикам РАН
Правительство России увеличило размер ежемесячных выплат академикам РАН на 50 тысяч рублей - со 150 тысяч до 200 тысяч рублей, следует из постановления. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:48
2024-11-25T22:48
россия
владимир путин
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России увеличило размер ежемесячных выплат академикам РАН на 50 тысяч рублей - со 150 тысяч до 200 тысяч рублей, следует из постановления. "В абзаце втором слова "150 тыс. рублей" заменить словами "200 тыс. рублей", - говорится в документе. Кроме того, увеличены выплаты до 100 тысяч рублей для членов-корреспондентов РАН. Ежемесячные выплаты вырастут с 1 января 2025 года. Финансирование на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете на 2025–2027 годы. В феврале по итогам мероприятия, посвященного 300-летию Российской академии наук, президент России Владимир Путин поручил увеличить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН.
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россия, владимир путин, российская академия наук, общество
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Общество
Правительство увеличило ежемесячные выплаты академикам РАН

Правительство увеличило ежемесячные выплаты академикам РАН до 200 тыс рублей

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство России увеличило размер ежемесячных выплат академикам РАН на 50 тысяч рублей - со 150 тысяч до 200 тысяч рублей, следует из постановления.
"В абзаце втором слова "150 тыс. рублей" заменить словами "200 тыс. рублей", - говорится в документе.
Кроме того, увеличены выплаты до 100 тысяч рублей для членов-корреспондентов РАН.
Ежемесячные выплаты вырастут с 1 января 2025 года. Финансирование на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете на 2025–2027 годы.
В феврале по итогам мероприятия, посвященного 300-летию Российской академии наук, президент России Владимир Путин поручил увеличить ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам РАН.
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