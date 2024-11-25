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Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов - РИА Новости, 25.11.2024
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17:21 25.11.2024 (обновлено: 18:48 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vybory-1985632517.html
Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов
Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов - РИА Новости, 25.11.2024
Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов
Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:21
2024-11-25T18:48
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. Так, Джеорджеску — сторонник союза с Россией — набирает 22,94% голосов. За ним следует лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, выступающая за партнерство с США и НАТО, у нее 19,18% голосов.Первый тур выборов президента Румынии состоялся накануне. Согласно законодательству республики, победителем признается кандидат, получивший больше 50% голосов избирателей, включенных в списки. В противном случае назначается второй тур, который и состоится 8 декабря. В нем для победы необходимо получить простое большинство голосов.Результаты Джеорджеску, который проводил предвыборную кампанию в TikTok, стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он выступает за традиционные ценности, но в то же время прославляет румынских солдат, которые во Второй мировой воевали на стороне Адольфа Гитлера. Кроме того, по мнению политика, членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии. Он считает, что его стране пошли бы на пользу хорошие отношения с Россией, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира". Джеорджеску отрицает наличие связей с Москвой, но признает, что его тянет к русской культуре.
https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html
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в мире, румыния, сша, нато, президентские выборы в румынии — 2024, адольф гитлер, россия
В мире, Румыния, США, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024, Адольф Гитлер, Россия
Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов

Джеорджеску лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 100% голосов

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джеорджеску
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джеорджеску
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.
Так, Джеорджеску — сторонник союза с Россией — набирает 22,94% голосов. За ним следует лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, выступающая за партнерство с США и НАТО, у нее 19,18% голосов.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
Вчера, 12:09
Первый тур выборов президента Румынии состоялся накануне. Согласно законодательству республики, победителем признается кандидат, получивший больше 50% голосов избирателей, включенных в списки. В противном случае назначается второй тур, который и состоится 8 декабря. В нем для победы необходимо получить простое большинство голосов.
Результаты Джеорджеску, который проводил предвыборную кампанию в TikTok, стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он выступает за традиционные ценности, но в то же время прославляет румынских солдат, которые во Второй мировой воевали на стороне Адольфа Гитлера.
Кроме того, по мнению политика, членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии. Он считает, что его стране пошли бы на пользу хорошие отношения с Россией, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира". Джеорджеску отрицает наличие связей с Москвой, но признает, что его тянет к русской культуре.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01
 
В миреРумынияСШАНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024Адольф ГитлерРоссия
 
 
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