https://ria.ru/20241125/vybory-1985632517.html

Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов

Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов - РИА Новости, 25.11.2024

Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета всех голосов

Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:21

2024-11-25T17:21

2024-11-25T18:48

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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. Так, Джеорджеску — сторонник союза с Россией — набирает 22,94% голосов. За ним следует лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, выступающая за партнерство с США и НАТО, у нее 19,18% голосов.Первый тур выборов президента Румынии состоялся накануне. Согласно законодательству республики, победителем признается кандидат, получивший больше 50% голосов избирателей, включенных в списки. В противном случае назначается второй тур, который и состоится 8 декабря. В нем для победы необходимо получить простое большинство голосов.Результаты Джеорджеску, который проводил предвыборную кампанию в TikTok, стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он выступает за традиционные ценности, но в то же время прославляет румынских солдат, которые во Второй мировой воевали на стороне Адольфа Гитлера. Кроме того, по мнению политика, членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии. Он считает, что его стране пошли бы на пользу хорошие отношения с Россией, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира". Джеорджеску отрицает наличие связей с Москвой, но признает, что его тянет к русской культуре.

https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

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