https://ria.ru/20241125/vybory-1985506650.html
Джеорджеску лидирует на выборах после учета 92 процентов голосов за рубежом
Джеорджеску лидирует на выборах после учета 92 процентов голосов за рубежом - РИА Новости, 25.11.2024
Джеорджеску лидирует на выборах после учета 92 процентов голосов за рубежом
Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску существенно лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии после подсчета 92% бюллетеней на зарубежных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:04
2024-11-25T07:04
2024-11-25T07:24
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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску существенно лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии после подсчета 92% бюллетеней на зарубежных участках, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно предварительным данным, размещенным на сайте избиркома, за Джеорджеску проголосовали 43,5% избирателей из диаспоры, на второе место вышла сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 26,1 %, премьер Марчел Чолаку получил за рубежом 2,91% и оказался на шестом месте. Чолаку опережают спикер парламента Николай Чукэ с результатом 4,6% (5 место), бывший замгенсека НАТО, экс-председатель СДП Мирча Джоанэ (4 место), набравший 4,8%, и противник помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион 12,2% (3 место).Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря. Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20241125/nato-1985494859.html
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в мире, румыния, россия, украина, нато
В мире, Румыния, Россия, Украина, НАТО
Джеорджеску лидирует на выборах после учета 92 процентов голосов за рубежом
Джеорджеску существенно лидирует после подсчета 92 процентов голосов за рубежом
КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску существенно лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии после подсчета 92% бюллетеней на зарубежных участках, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно предварительным данным, размещенным на сайте избиркома, за Джеорджеску проголосовали 43,5% избирателей из диаспоры, на второе место вышла сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 26,1 %, премьер Марчел Чолаку получил за рубежом 2,91% и оказался на шестом месте.
Чолаку опережают спикер парламента Николай Чукэ с результатом 4,6% (5 место), бывший замгенсека НАТО, экс-председатель СДП Мирча Джоанэ (4 место), набравший 4,8%, и противник помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион 12,2% (3 место).
Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря.
Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok
, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией.
На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.