https://ria.ru/20241125/vybory-1985497003.html

Симион поздравил Джеорджеску с победой в первом туре выборов в Румынии

Симион поздравил Джеорджеску с победой в первом туре выборов в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024

Симион поздравил Джеорджеску с победой в первом туре выборов в Румынии

Кандидат в президенты Румынии, лидер "Союза за объединение румын" (АUR), противник помощи Украине Георге Симион поздравил конкурента Кэлина Джеороджеcку с... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T03:02

2024-11-25T03:02

2024-11-25T03:02

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии, лидер "Союза за объединение румын" (АUR), противник помощи Украине Георге Симион поздравил конкурента Кэлина Джеороджеcку с победой в первом туре президентских выборов. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. После подсчета более 90% бюллетеней сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску продолжает обгонять премьера Марчела Чолаку в первом туре выборов главы Румынии, свидетельствуют данные ЦИК. "Поздравляю Джеороджеcку с выигрышем в первом туре. Во втором туре выборов лично я буду голосовать против Чолаку, чтоб он испытал то, что он заслуживает… Мы поддержим во втором туре любого кандидата, кто туда попадет и не будет Чолаку", - сказал Симион на брифинге в Бухаресте. Сам лидер АUR после подсчета 90% бюллетеней занял четвертое место (14, 47% голосов), третье место занимает сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 16,71% голосов. Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря. Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Георге Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.-0-

https://ria.ru/20241125/nato-1985494859.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html

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