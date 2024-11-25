https://ria.ru/20241125/vto-1985655027.html

США в 81-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

США в 81-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - РИА Новости, 25.11.2024

США в 81-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

Соединенные Штаты Америки в 81-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:20

2024-11-25T19:20

2024-11-25T19:29

экономика

сша

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 25 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки в 81-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 81-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что они не поддерживают предлагаемое решение о начале назначения членов апелляционного органа, поскольку их давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО остаются нерешенными. В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.

https://ria.ru/20241116/ates-1984191117.html

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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто)