https://ria.ru/20241125/vsu-1985662645.html

На Украине предложили разрешить стрелять по уклонистам

На Украине предложили разрешить стрелять по уклонистам - РИА Новости, 25.11.2024

На Украине предложили разрешить стрелять по уклонистам

Старший сержант ВСУ Андрей Соколов предложил разрешить сотрудникам украинских военкоматов применять огнестрельное оружие во время выполнения ими мобилизационных РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:08

2024-11-25T20:08

2024-11-25T20:08

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Старший сержант ВСУ Андрей Соколов предложил разрешить сотрудникам украинских военкоматов применять огнестрельное оружие во время выполнения ими мобилизационных мероприятий. По его мнению, представители военкоматов на Украине не имеют возможности выполнять планы по мобилизации, поскольку они "безоружные и не имеют права применять силу в отношении гражданских". "Их (сотрудников военкоматов - ред.) достают часто, на них совершают нападения. Они беззащитные в реальности.... Нужно дать полномочия... Надо дать возможность применять физическую силу к уклонисту... Запретить применение физической силы к военнослужащим... Стрелять, им нужно дать право стрелять, потому что это есть нападение на военнослужащего во время выполнения его служебных обязанностей во время войны. Нечего играться", - сказал Соколов на видео, опубликованном в Telegram-канале издания Страна.ua. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985425829.html

https://ria.ru/20241125/nato-1985657735.html

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в мире, украина, андрей соколов, вооруженные силы украины, страна.ua