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Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/vsu-1985617767.html
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым - РИА Новости, 25.11.2024
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:28
2024-11-25T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецкая область
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась на Кураховском направлении. "(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html
курахово
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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецкая область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым

Главком Сырский признал Кураховское направление самым тяжелым для ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась на Кураховском направлении.
"(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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