https://ria.ru/20241125/vsu-1985617767.html

Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым

Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым - РИА Новости, 25.11.2024

Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:28

2024-11-25T16:28

2024-11-25T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

донецкая область

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась на Кураховском направлении. "(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курахово, донецкая народная республика, донецкая область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины