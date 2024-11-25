https://ria.ru/20241125/vsu-1985617767.html
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым - РИА Новости, 25.11.2024
Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:28
2024-11-25T16:28
2024-11-25T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецкая область
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в понедельник доложил Владимиру Зеленскому, что наиболее сложная ситуация на фронте для ВСУ сложилась на Кураховском направлении. "(Заслушал - ред.) доклад главкома Сырского. Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Главком ВСУ назвал Кураховское направление самым тяжелым
Главком Сырский признал Кураховское направление самым тяжелым для ВСУ