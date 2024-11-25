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ВСУ в Курской области усилили бригаду неопытными военными, заявил пленный - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html
ВСУ в Курской области усилили бригаду неопытными военными, заявил пленный
ВСУ в Курской области усилили бригаду неопытными военными, заявил пленный - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ в Курской области усилили бригаду неопытными военными, заявил пленный
ВСУ испытывают нехватку кадров, полгода назад 400 военнослужащих перевели в танковую бригаду для участия в боях в Курской области, рассказал пленный... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:28
2024-11-25T16:28
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку кадров, полгода назад 400 военнослужащих перевели в танковую бригаду для участия в боях в Курской области, рассказал пленный военнослужащий 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александр Приймачук. "Где-то полгода назад с ДССТ нас собрали человек 400, привезли в какой-то лес и, как гранита, продали в 17-ю танковую", - сказал Примайчук в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что был призван ещё в 2022 году. Тогда его назначили водителем, но машину так и не предоставили - "дали автомат и ходил в караулы". Примайчук служил в Государственной специальной службе транспорта (ДССТ), занимался охраной мостов и стратегических объектов. Он пожаловался на слабую подготовку солдат ВСУ и рассказал, что за время службы один раз был на полигоне, где ему дали 12 патронов. Пленный сообщил, что в Курскую область попал примерно 24 сентября. При этом командование сообщило ему и сослуживцам, что едут они "посадку какую-то охранять". Кроме того, вышестоящие военнослужащие ВСУ пугали подчинённых тем, что если кто-то попытается сбежать из части, ему припишут попытку украсть оружие.
https://ria.ru/20241125/plen-1985498797.html
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Украинский пленный: в танковую бригаду ВСУ перевели около 400 неопытных военнослужащих
ВСУ "усилили" танковую бригаду в Курской области 400 неопытными военнослужащими
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в Курской области усилили бригаду неопытными военными, заявил пленный

Пленный Примайчук: ВСУ усилили бригаду в Курской области неопытными военными

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку кадров, полгода назад 400 военнослужащих перевели в танковую бригаду для участия в боях в Курской области, рассказал пленный военнослужащий 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александр Приймачук.
"Где-то полгода назад с ДССТ нас собрали человек 400, привезли в какой-то лес и, как гранита, продали в 17-ю танковую", - сказал Примайчук в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что был призван ещё в 2022 году. Тогда его назначили водителем, но машину так и не предоставили - "дали автомат и ходил в караулы". Примайчук служил в Государственной специальной службе транспорта (ДССТ), занимался охраной мостов и стратегических объектов.
Он пожаловался на слабую подготовку солдат ВСУ и рассказал, что за время службы один раз был на полигоне, где ему дали 12 патронов.
Пленный сообщил, что в Курскую область попал примерно 24 сентября. При этом командование сообщило ему и сослуживцам, что едут они "посадку какую-то охранять". Кроме того, вышестоящие военнослужащие ВСУ пугали подчинённых тем, что если кто-то попытается сбежать из части, ему припишут попытку украсть оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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