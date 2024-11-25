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Сырский поручил создать центры рекрутинга - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/vsu-1985608288.html
Сырский поручил создать центры рекрутинга
Сырский поручил создать центры рекрутинга - РИА Новости, 25.11.2024
Сырский поручил создать центры рекрутинга
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга, сообщает украинский генштаб. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:50
2024-11-25T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
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александр сырский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга, сообщает украинский генштаб. "Главнокомандующий вооруженных сил Украины определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определены задачи сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба. Как отмечается, до этого такого рода структуры в ВСУ функционировали в сухопутных войсках, военно-морских силах, десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и в территориальной обороне. Минобороны Украины в апреле заявляло, что открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ, всего в стране работают 18 таких центров. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии. Замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях является основной проблемой для украинских войск.
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в мире, украина, киев, россия, александр сырский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Сырский поручил создать центры рекрутинга

Главком ВСУ Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга, сообщает украинский генштаб.
"Главнокомандующий вооруженных сил Украины определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определены задачи сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.
Как отмечается, до этого такого рода структуры в ВСУ функционировали в сухопутных войсках, военно-морских силах, десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и в территориальной обороне. Минобороны Украины в апреле заявляло, что открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ, всего в стране работают 18 таких центров.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии. Замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях является основной проблемой для украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияАлександр СырскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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