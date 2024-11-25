https://ria.ru/20241125/vsu-1985608288.html

Сырский поручил создать центры рекрутинга

Сырский поручил создать центры рекрутинга - РИА Новости, 25.11.2024

Сырский поручил создать центры рекрутинга

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга, сообщает украинский генштаб. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:50

2024-11-25T15:50

2024-11-25T15:50

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга, сообщает украинский генштаб. "Главнокомандующий вооруженных сил Украины определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определены задачи сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба. Как отмечается, до этого такого рода структуры в ВСУ функционировали в сухопутных войсках, военно-морских силах, десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и в территориальной обороне. Минобороны Украины в апреле заявляло, что открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ, всего в стране работают 18 таких центров. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии. Замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях является основной проблемой для украинских войск.

https://ria.ru/20241125/kadyrov-1985586117.html

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