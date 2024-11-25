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Боевики ВСУ прострелили колени мирной жительнице Селидово, сообщил очевидец - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 25.11.2024 (обновлено: 15:50 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html
Боевики ВСУ прострелили колени мирной жительнице Селидово, сообщил очевидец
Боевики ВСУ прострелили колени мирной жительнице Селидово, сообщил очевидец - РИА Новости, 25.11.2024
Боевики ВСУ прострелили колени мирной жительнице Селидово, сообщил очевидец
Украинские боевики в ходе зачистки Селидово (ДНР) убивали всех гражданских без разбору, а одной мирной жительнице прострелили колени, рассказал местный житель. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:50
2024-11-25T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
селидово
родион мирошник
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские боевики в ходе зачистки Селидово (ДНР) убивали всех гражданских без разбору, а одной мирной жительнице прострелили колени, рассказал местный житель. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. "Российских военных здесь еще не было. Они (украинские боевики) начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины", - рассказал Мирошнику местный житель. Он затруднился ответить, какие подразделения это делали – у боевиков не было опознавательных знаков, только зеленая и синяя изолента на касках. Никаких шевронов, указывающих на принадлежность к подразделениям, также не было. "Ходили по городу, кого встречали, в тех и стреляли. По воду люди ходили. У нас тут единственный водоем, в котором воду набирали… Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. Отец у нее умер, мама пошла за водой, назад не вернулась", - отметил очевидец. Всего, по его словам, украинские боевики убили шестерых его знакомых. О об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
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60
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Житель Селидово: украинские боевики прострелили колени мирной жительнице
Украинские боевики в ходе зачистки Селидово в ДНР убивали всех гражданских без разбору, а одной мирной жительнице прострелили колени, рассказал очевидец. Кадры РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Мирошник.
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в мире, россия, селидово, родион мирошник, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Селидово, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Боевики ВСУ прострелили колени мирной жительнице Селидово, сообщил очевидец

Боевики ВСУ в ходе зачистки в Селидово прострелили колени мирной жительнице

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские боевики в ходе зачистки Селидово (ДНР) убивали всех гражданских без разбору, а одной мирной жительнице прострелили колени, рассказал местный житель.
Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово.
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"Российских военных здесь еще не было. Они (украинские боевики) начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины", - рассказал Мирошнику местный житель.
Он затруднился ответить, какие подразделения это делали – у боевиков не было опознавательных знаков, только зеленая и синяя изолента на касках. Никаких шевронов, указывающих на принадлежность к подразделениям, также не было.
"Ходили по городу, кого встречали, в тех и стреляли. По воду люди ходили. У нас тут единственный водоем, в котором воду набирали… Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. Отец у нее умер, мама пошла за водой, назад не вернулась", - отметил очевидец.
Всего, по его словам, украинские боевики убили шестерых его знакомых.
О об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСелидовоРодион МирошникВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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