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ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили: до 40 военных, 155 мм гаубица М777 производства... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:18
2024-11-25T14:18
2024-11-25T14:18
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили: до 40 военных, 155 мм гаубица М777 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , запорожская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Запорожская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
МО сообщило, что ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Днепр"