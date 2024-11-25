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Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины - РИА Новости, 25.11.2024
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11:40 25.11.2024 (обновлено: 11:48 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vsu-1985544517.html
Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины
Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины - РИА Новости, 25.11.2024
Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины
Подозреваемый в государственной измене житель Волгоградской области рассказал оперативникам, что с ним связался "человек с Украины", который предлагал ему... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:40
2024-11-25T11:48
происшествия
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волгоградская область
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в государственной измене житель Волгоградской области рассказал оперативникам, что с ним связался "человек с Украины", который предлагал ему варианты работы против РФ. Как сообщало УФСБ России по региону, 20-летний житель Волгоградской области был задержан за перевод денег для ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". По словам задержанного, он подписывался на различные источники информации, в том числе Telegram-каналы, оставлял комментарии и вступал в дискуссии на политические темы. "Затем со мной вышел на связь неизвестный человек. Он никак поначалу не представлялся, но я понял, что у него такая же позиция, и что он находится на территории Украины. Он предлагал действия со стороны моего участия, например, расклеивание листовок и другие действия, в том числе за деньги", - говорит задержанный на оперативном видео, распространенном УФСБ России по области. Мужчина добавил, что "выбрал со своей стороны оказывать финансовую помощь". "Первый свой платеж я внес, затем он потребовал еще и сказал, что эти деньги пойдут на дроны", - отметил он.
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
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происшествия, россия, волгоградская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины

Подозреваемого в госизмене жителя Волгограда вербовал человек с Украины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в государственной измене житель Волгоградской области рассказал оперативникам, что с ним связался "человек с Украины", который предлагал ему варианты работы против РФ.
Как сообщало УФСБ России по региону, 20-летний житель Волгоградской области был задержан за перевод денег для ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
По словам задержанного, он подписывался на различные источники информации, в том числе Telegram-каналы, оставлял комментарии и вступал в дискуссии на политические темы.
"Затем со мной вышел на связь неизвестный человек. Он никак поначалу не представлялся, но я понял, что у него такая же позиция, и что он находится на территории Украины. Он предлагал действия со стороны моего участия, например, расклеивание листовок и другие действия, в том числе за деньги", - говорит задержанный на оперативном видео, распространенном УФСБ России по области.
Мужчина добавил, что "выбрал со своей стороны оказывать финансовую помощь". "Первый свой платеж я внес, затем он потребовал еще и сказал, что эти деньги пойдут на дроны", - отметил он.
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