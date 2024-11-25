https://ria.ru/20241125/vsu-1985544517.html

Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины

Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины - РИА Новости, 25.11.2024

Подозреваемый в госизмене житель Волгограда рассказал о вербовке с Украины

Подозреваемый в государственной измене житель Волгоградской области рассказал оперативникам, что с ним связался "человек с Украины", который предлагал ему... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:40

2024-11-25T11:40

2024-11-25T11:48

происшествия

россия

волгоградская область

украина

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в государственной измене житель Волгоградской области рассказал оперативникам, что с ним связался "человек с Украины", который предлагал ему варианты работы против РФ. Как сообщало УФСБ России по региону, 20-летний житель Волгоградской области был задержан за перевод денег для ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". По словам задержанного, он подписывался на различные источники информации, в том числе Telegram-каналы, оставлял комментарии и вступал в дискуссии на политические темы. "Затем со мной вышел на связь неизвестный человек. Он никак поначалу не представлялся, но я понял, что у него такая же позиция, и что он находится на территории Украины. Он предлагал действия со стороны моего участия, например, расклеивание листовок и другие действия, в том числе за деньги", - говорит задержанный на оперативном видео, распространенном УФСБ России по области. Мужчина добавил, что "выбрал со своей стороны оказывать финансовую помощь". "Первый свой платеж я внес, затем он потребовал еще и сказал, что эти деньги пойдут на дроны", - отметил он.

https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

россия

волгоградская область

украина

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происшествия, россия, волгоградская область, украина, вооруженные силы украины