https://ria.ru/20241125/vsu-1985540339.html

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры и три предприятия повреждены в Сумской области на Украине в минувшие сутки после взрывов, сообщили в понедельник в оперативном РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:18

2024-11-25T11:18

2024-11-25T11:18

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и три предприятия повреждены в Сумской области на Украине в минувшие сутки после взрывов, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север". "Шосткинский район. Свесса… Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие… Глухов… повреждены два предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) ВСУ. О каких именно предприятиях и каком объекте идет речь, не уточняется.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241125/vzryv-1985510241.html

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в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины