https://ria.ru/20241125/vsu-1985540339.html
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры и три предприятия повреждены в Сумской области на Украине в минувшие сутки после взрывов, сообщили в понедельник в оперативном РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:18
2024-11-25T11:18
2024-11-25T11:18
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и три предприятия повреждены в Сумской области на Украине в минувшие сутки после взрывов, сообщили в понедельник в оперативном командовании ВСУ "Север". "Шосткинский район. Свесса… Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие… Глухов… повреждены два предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) ВСУ. О каких именно предприятиях и каком объекте идет речь, не уточняется.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумской области