https://ria.ru/20241125/vsu-1985510811.html

В Запорожской области прогремели взрывы

В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.11.2024

В Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на понедельник получили повреждения ряд... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:28

2024-11-25T08:28

2024-11-25T08:28

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на понедельник получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, прозвучало не менее 200 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985505893.html

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запорожская область

киев

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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины