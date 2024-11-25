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Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/vsu-1985500756.html
Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели
Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели - РИА Новости, 25.11.2024
Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели
Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Петраков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:49
2024-11-25T04:49
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Петраков. Петраков родился в 1981 году, мобилизован 29 января в Запорожье. "У меня закончилась рота. То есть людей не было уже… Это у меня на глазах, каждый день... Нет, ты их не знаешь по имени, ты их не видишь в лицо. Можно сказать, уходят люди, а ты вместо них видишь их вещи, и всё", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что первоначально в роте было около 100 человек, примерно за две недели рота сократилась до 15 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели

Пленный Петраков заявил о гибели 80 процентов солдат своей роты за две недели

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Петраков.
Петраков родился в 1981 году, мобилизован 29 января в Запорожье.
"У меня закончилась рота. То есть людей не было уже… Это у меня на глазах, каждый день... Нет, ты их не знаешь по имени, ты их не видишь в лицо. Можно сказать, уходят люди, а ты вместо них видишь их вещи, и всё", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что первоначально в роте было около 100 человек, примерно за две недели рота сократилась до 15 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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