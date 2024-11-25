https://ria.ru/20241125/vsu-1985500756.html

Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели

Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели - РИА Новости, 25.11.2024

Пленный рассказал о больших потерях роты ВСУ за две недели

Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Петраков. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:49

2024-11-25T04:49

2024-11-25T04:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Одно из подразделений ВСУ за две недели боев на покровском направлении потеряло более 80% личного состава, рассказал РИА Новости военнопленный Денис Петраков. Петраков родился в 1981 году, мобилизован 29 января в Запорожье. "У меня закончилась рота. То есть людей не было уже… Это у меня на глазах, каждый день... Нет, ты их не знаешь по имени, ты их не видишь в лицо. Можно сказать, уходят люди, а ты вместо них видишь их вещи, и всё", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что первоначально в роте было около 100 человек, примерно за две недели рота сократилась до 15 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины