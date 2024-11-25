Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 25.11.2024 (обновлено: 17:18 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/voditel-1985630365.html
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале - РИА Новости, 25.11.2024
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале
Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:12
2024-11-25T17:18
происшествия
челябинск
ирина волк
алексей текслер
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985631469_2:0:1266:711_1920x0_80_0_0_fc4e1094a459e33b74244c7b137abdff.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. На опубликованных кадрах видно освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. "Показания - 1,074", - говорит на видео сотрудник полиции, озвучивая показания прибора. Кроме того, как рассказала Волк, правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241116/dtp-1984034235.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
2024-11-25T17:12
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985631469_160:0:1108:711_1920x0_80_0_0_aa3445e63b4ef8412100c1e9e37f71da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, ирина волк, алексей текслер, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Ирина Волк, Алексей Текслер, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале

Уровень алкоголя у сбившего людей в Челябинске водителя составил 1,074 промилле

© Ирина Волк/TelegramНетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске
Нетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Ирина Волк/Telegram
Нетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
На опубликованных кадрах видно освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения.
"Показания - 1,074", - говорит на видео сотрудник полиции, озвучивая показания прибора.
Кроме того, как рассказала Волк, правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения.
Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы трое.
ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Треть наездов на пешеходов на дорогах произошли в темное время суток
16 ноября, 08:00
 
ПроисшествияЧелябинскИрина ВолкАлексей ТекслерМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала