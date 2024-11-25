https://ria.ru/20241125/voditel-1985630365.html
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале - РИА Новости, 25.11.2024
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале
Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:12
2024-11-25T17:12
2024-11-25T17:18
происшествия
челябинск
ирина волк
алексей текслер
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985631469_2:0:1266:711_1920x0_80_0_0_fc4e1094a459e33b74244c7b137abdff.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. На опубликованных кадрах видно освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. "Показания - 1,074", - говорит на видео сотрудник полиции, озвучивая показания прибора. Кроме того, как рассказала Волк, правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20241116/dtp-1984034235.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985631469_160:0:1108:711_1920x0_80_0_0_aa3445e63b4ef8412100c1e9e37f71da.jpg
Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске
Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона.
Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.
2024-11-25T17:12
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, ирина волк, алексей текслер, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Ирина Волк, Алексей Текслер, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале
Уровень алкоголя у сбившего людей в Челябинске водителя составил 1,074 промилле