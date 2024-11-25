https://ria.ru/20241125/voditel-1985630365.html

МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале

МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале - РИА Новости, 25.11.2024

МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале

Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:12

2024-11-25T17:12

2024-11-25T17:18

происшествия

челябинск

ирина волк

алексей текслер

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов в Челябинске, составлял 1,074 промилле, следует из видео, размещенного в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. На опубликованных кадрах видно освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. "Показания - 1,074", - говорит на видео сотрудник полиции, озвучивая показания прибора. Кроме того, как рассказала Волк, правоохранители установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данным следствия, днем в понедельник на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, все пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. Глава региона Алексей Текслер ранее сообщал, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок. По данным Минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20241116/dtp-1984034235.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наезд автомобиля на пешеходов в Челябинске Автомобиль сбил стоявших у дороги пешеходов в Челябинске, пострадали, предварительно, пятеро, сообщил в понедельник минздрав региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. 2024-11-25T17:12 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, ирина волк, алексей текслер, министерство внутренних дел рф (мвд россии)