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Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 25.11.2024 (обновлено: 19:56 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил по опорному пункту украинских военных в приграничье Курской области, сообщило... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:57
2024-11-25T19:56
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил по опорному пункту украинских военных в приграничье Курской области, сообщило Министерство обороны России."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений Сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт ВСУ", — говорится в заявлении.После нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК армии противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, отметили в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.По данным на 25 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 510 военнослужащих и 217 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html
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Вертолет Ми-28МН уничтожает управляемой ракетой опорный пункт ВСУ
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

МО РФ: вертолет Ми-28НМ ударил ракетой по опорному пункту ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил по опорному пункту украинских военных в приграничье Курской области, сообщило Министерство обороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений Сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт ВСУ", — говорится в заявлении.
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После нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК армии противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, отметили в ведомстве.

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений российских войск в ходе спецоперации.

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Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.
По данным на 25 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 510 военнослужащих и 217 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныМи-28НММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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