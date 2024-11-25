https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил по опорному пункту украинских военных в приграничье Курской области, сообщило... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:57

2024-11-25T18:57

2024-11-25T19:56

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

ми-28нм

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы ударил по опорному пункту украинских военных в приграничье Курской области, сообщило Министерство обороны России."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений Сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт ВСУ", — говорится в заявлении.После нанесения ударов экипажи совершили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и произвели отстрел тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК армии противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, отметили в ведомстве.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает ВСУ из региона.По данным на 25 ноября, за период боевых действий в этом районе противник потерял более 35 510 военнослужащих и 217 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Вертолет Ми-28МН уничтожает управляемой ракетой опорный пункт ВСУ Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуск управляемой ракеты по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО. 2024-11-25T18:57 true PT0M31S

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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, ми-28нм, министерство обороны рф (минобороны рф)