https://ria.ru/20241125/varlamov-1985582812.html

Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело

Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.11.2024

Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении признанного в России иноагентом блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом, РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:22

2024-11-25T14:22

2024-11-25T14:44

происшествия

россия

москва

илья варламов

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении признанного в России иноагентом блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Ильи Варламова* по по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.В итоге надзорное ведомство направило следствию материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае возбуждения уголовного дела ему грозит до двух лет колонии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, илья варламов