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Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.11.2024
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14:22 25.11.2024 (обновлено: 14:44 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/varlamov-1985582812.html
Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело
Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.11.2024
Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении признанного в России иноагентом блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом, РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:22
2024-11-25T14:44
происшествия
россия
москва
илья варламов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении признанного в России иноагентом блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Ильи Варламова* по по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.В итоге надзорное ведомство направило следствию материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае возбуждения уголовного дела ему грозит до двух лет колонии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, москва, илья варламов
Происшествия, Россия, Москва, Илья Варламов
Против блогера Варламова* возбудили уголовное дело

На Варламова завели дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Илья Варламов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении признанного в России иноагентом блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Ильи Варламова* по по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
В итоге надзорное ведомство направило следствию материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае возбуждения уголовного дела ему грозит до двух лет колонии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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