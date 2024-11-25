https://ria.ru/20241125/urugvay-1985506810.html

Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу

Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу - РИА Новости, 25.11.2024

Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу

Кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси, победивший на выборах президента Уругвая, призвал к национальному диалогу для... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:05

2024-11-25T07:05

2024-11-25T07:05

в мире

уругвай

яманду орси

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МОНТЕВИДЕО, 25 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси, победивший на выборах президента Уругвая, призвал к национальному диалогу для решения проблем. "Я буду президентом, который созовет национальный диалог, чтобы найти лучшие решения, предлагая наши идеи, но прислушиваясь к тому, что нам говорят другие", - сказал Орси, выступая перед сторонниками. Орси 57 лет, он приобрел известность в политике в последние годы. В его предвыборной кампании активно участвовал известный во всем мире экс-глава уругвайского государства Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни и за то, что он отправлял на благотворительность большую часть своей зарплаты. Орси пообещал, как и Мухика, не переезжать в президентскую резиденцию, а жить у себя дома в 50 минутах езды от столицы. Основная идея кампании Орси - объединить страну: столицу с регионами, промышленность с сельским хозяйством, производство с наукой. Его программа сосредоточена на трёх основных направлениях - продвижении экономического роста, решение проблемы с безопасностью в стране и реформа сферы социальной защиты.

https://ria.ru/20241125/maduro-1985503102.html

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в мире, уругвай, яманду орси