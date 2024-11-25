https://ria.ru/20241125/urugvay-1985506810.html
Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу
Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу - РИА Новости, 25.11.2024
Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу
Кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси, победивший на выборах президента Уругвая, призвал к национальному диалогу для... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:05
2024-11-25T07:05
2024-11-25T07:05
в мире
уругвай
яманду орси
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МОНТЕВИДЕО, 25 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси, победивший на выборах президента Уругвая, призвал к национальному диалогу для решения проблем. "Я буду президентом, который созовет национальный диалог, чтобы найти лучшие решения, предлагая наши идеи, но прислушиваясь к тому, что нам говорят другие", - сказал Орси, выступая перед сторонниками. Орси 57 лет, он приобрел известность в политике в последние годы. В его предвыборной кампании активно участвовал известный во всем мире экс-глава уругвайского государства Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни и за то, что он отправлял на благотворительность большую часть своей зарплаты. Орси пообещал, как и Мухика, не переезжать в президентскую резиденцию, а жить у себя дома в 50 минутах езды от столицы. Основная идея кампании Орси - объединить страну: столицу с регионами, промышленность с сельским хозяйством, производство с наукой. Его программа сосредоточена на трёх основных направлениях - продвижении экономического роста, решение проблемы с безопасностью в стране и реформа сферы социальной защиты.
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в мире, уругвай, яманду орси
В мире, Уругвай, Яманду Орси
Избранный президент Уругвая Орси призвал к национальному диалогу
Избранный президент Уругвая Орси пообещал созвать национальный диалог
МОНТЕВИДЕО, 25 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Яманду Орси, победивший на выборах президента Уругвая, призвал к национальному диалогу для решения проблем.
"Я буду президентом, который созовет национальный диалог, чтобы найти лучшие решения, предлагая наши идеи, но прислушиваясь к тому, что нам говорят другие", - сказал Орси, выступая перед сторонниками.
Орси 57 лет, он приобрел известность в политике в последние годы. В его предвыборной кампании активно участвовал известный во всем мире экс-глава уругвайского государства Хосе Мухика
, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни и за то, что он отправлял на благотворительность большую часть своей зарплаты.
Орси пообещал, как и Мухика, не переезжать в президентскую резиденцию, а жить у себя дома в 50 минутах езды от столицы.
Основная идея кампании Орси - объединить страну: столицу с регионами, промышленность с сельским хозяйством, производство с наукой.
Его программа сосредоточена на трёх основных направлениях - продвижении экономического роста, решение проблемы с безопасностью в стране и реформа сферы социальной защиты.