https://ria.ru/20241125/urugvay-1985498600.html
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах - РИА Новости, 25.11.2024
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах
Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:41
2024-11-25T03:41
2024-11-25T03:41
в мире
уругвай
луис лакалье поу
яманду орси
альваро дельгадо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985332813_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_6b46d2c5a2e6df5bec675e0d924bb2fe.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства. "Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с тем, что он стал избранным президентом нашей страны, и чтобы начать процесс передачи власти, когда он это сочтет уместным", - написал президент в соцсети X. Таким образом, Лакалье Поу признал поражение кандидата от правящей партии Альваро Дельгадо. Избирательный суд ещё не закончил подсчет голосов, но exit poll показали уверенную победу левоцентристского кандидата. Будущий президент вступит в свои полномочия 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241124/urugvay-1985330212.html
уругвай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985332813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_267ae0e63d03cef2d3e88aee6932be09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уругвай, луис лакалье поу, яманду орси, альваро дельгадо
В мире, Уругвай, Луис Лакалье Поу, Яманду Орси, Альваро Дельгадо
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах
Действующий президент Уругвая Лакалье поздравил Орси с победой на выборах
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства.
"Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с тем, что он стал избранным президентом нашей страны, и чтобы начать процесс передачи власти, когда он это сочтет уместным", - написал президент в соцсети X.
Таким образом, Лакалье Поу признал поражение кандидата от правящей партии Альваро Дельгадо
.
Избирательный суд ещё не закончил подсчет голосов, но exit poll показали уверенную победу левоцентристского кандидата.
Будущий президент вступит в свои полномочия 1 марта 2025 года.