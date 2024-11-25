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Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах - РИА Новости, 25.11.2024
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03:41 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/urugvay-1985498600.html
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах - РИА Новости, 25.11.2024
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах
Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:41
2024-11-25T03:41
в мире
уругвай
луис лакалье поу
яманду орси
альваро дельгадо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства. "Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с тем, что он стал избранным президентом нашей страны, и чтобы начать процесс передачи власти, когда он это сочтет уместным", - написал президент в соцсети X. Таким образом, Лакалье Поу признал поражение кандидата от правящей партии Альваро Дельгадо. Избирательный суд ещё не закончил подсчет голосов, но exit poll показали уверенную победу левоцентристского кандидата. Будущий президент вступит в свои полномочия 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241124/urugvay-1985330212.html
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в мире, уругвай, луис лакалье поу, яманду орси, альваро дельгадо
В мире, Уругвай, Луис Лакалье Поу, Яманду Орси, Альваро Дельгадо
Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах

Действующий президент Уругвая Лакалье поздравил Орси с победой на выборах

© AP Photo / Natacha PisarenkoЯманду Орси
Яманду Орси - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Яманду Орси. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства.
"Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с тем, что он стал избранным президентом нашей страны, и чтобы начать процесс передачи власти, когда он это сочтет уместным", - написал президент в соцсети X.
Таким образом, Лакалье Поу признал поражение кандидата от правящей партии Альваро Дельгадо.
Избирательный суд ещё не закончил подсчет голосов, но exit poll показали уверенную победу левоцентристского кандидата.
Будущий президент вступит в свои полномочия 1 марта 2025 года.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Монтевидео, Уругвай - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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В миреУругвайЛуис Лакалье ПоуЯманду ОрсиАльваро Дельгадо
 
 
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