https://ria.ru/20241125/urugvay-1985498600.html

Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах

Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах - РИА Новости, 25.11.2024

Президент Уругвая поздравил оппозиционного кандидата с победой на выборах

Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T03:41

2024-11-25T03:41

2024-11-25T03:41

в мире

уругвай

луис лакалье поу

яманду орси

альваро дельгадо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Действующий президент Уругвая Луис Лакалье Поу поздравил оппозиционного кандидата Яманду Орси с победой на выборах главы государства. "Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с тем, что он стал избранным президентом нашей страны, и чтобы начать процесс передачи власти, когда он это сочтет уместным", - написал президент в соцсети X. Таким образом, Лакалье Поу признал поражение кандидата от правящей партии Альваро Дельгадо. Избирательный суд ещё не закончил подсчет голосов, но exit poll показали уверенную победу левоцентристского кандидата. Будущий президент вступит в свои полномочия 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241124/urugvay-1985330212.html

уругвай

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в мире, уругвай, луис лакалье поу, яманду орси, альваро дельгадо