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В Уругвае завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 25.11.2024
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01:54 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/urugvay-1985493873.html
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 25.11.2024
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:54
2024-11-25T01:54
в мире
уругвай
южная америка
яманду орси
альваро дельгадо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два претендента на главный пост в стране - это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии. Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной. Новому президенту Уругвая придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокий уровень цен. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.
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в мире, уругвай, южная америка, яманду орси, альваро дельгадо
В мире, Уругвай, Южная Америка, Яманду Орси, Альваро Дельгадо
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента

Второй тур президентских выборов в Уругвае завершился

© AP Photo / Matilde CampodonicoВид на столицу Уругвая Монтевидео
Вид на столицу Уругвая Монтевидео - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Matilde Campodonico
Вид на столицу Уругвая Монтевидео. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая.
Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два претендента на главный пост в стране - это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии.
Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной.
Новому президенту Уругвая придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокий уровень цен. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Монтевидео, Уругвай - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Уругвая
Вчера, 03:00
 
В миреУругвайЮжная АмерикаЯманду ОрсиАльваро Дельгадо
 
 
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