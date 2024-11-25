https://ria.ru/20241125/urugvay-1985493873.html
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 25.11.2024
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:54
2024-11-25T01:54
2024-11-25T01:54
в мире
уругвай
южная америка
яманду орси
альваро дельгадо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. Это уже второй тур выборов. Первый состоялся месяц назад. По его итогам определились два претендента на главный пост в стране - это Яманду Орси от левой коалиции "Широкий фронт" и Альваро Дельгадо от правящей Национальной партии. Последние опросы общественного мнения показали, что может победить кандидат от оппозиции, но если это и произойдет, разница в голосах между претендентами будет минимальной. Новому президенту Уругвая придется столкнуться с решением целого ряда проблем, самыми важными из которых являются борьба с преступностью и высокий уровень цен. Оба кандидата совпадают во мнении, что жизнь в Уругвае одна из самых дорогих в Южной Америке, хотя зарплаты граждан не соответствуют этому уровню.
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в мире, уругвай, южная америка, яманду орси, альваро дельгадо
В мире, Уругвай, Южная Америка, Яманду Орси, Альваро Дельгадо
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
Второй тур президентских выборов в Уругвае завершился