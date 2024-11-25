https://ria.ru/20241125/ursulyak-1985489885.html

Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля

Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля - РИА Новости, 25.11.2024

Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля

Почетный приз Московского еврейского кинофестиваля, который открылся в воскресенье в кинотеатре "Октябрь", получил режиссер Сергей Урсуляк ("Праведник",... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T00:40

2024-11-25T00:40

2024-11-25T00:44

культура

россия

сергей урсуляк

александр бородай

кино

кинофестиваль

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почетный приз Московского еврейского кинофестиваля, который открылся в воскресенье в кинотеатре "Октябрь", получил режиссер Сергей Урсуляк ("Праведник", "Ликвидация") передает корреспондент РИА Новости. Урсуляк получил приз "за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России". Его фильм "Праведник" стал самой успешной в прокате драмой, посвященной трагедии Холокоста. "Во мне смешано много кровей, и это иногда создает лишний повод для радости. Сегодня праздник у еврейской части моей крови, и что особенно приятно, оставшиеся русско-украинские части этому радуются. Задача тех, кто занимается искусством - донести до всех, что эта радость норма, а все остальное - патология", сказал Урсуляк, получая приз. На открытии фестиваля был вручен еще одни специальный приз. С 2015 года члены семьи продюсера Якова Каллера (1946–2017) вручают награду его имени лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику. Приз получил фильм Игоря Садреева "Найти еврея". "Каждый год, когда проходит еврейский фестиваль, происходит некое пробуждение в еврейской общине. Все ощущают какое-то особое единство, подъем, радость, потому что посмотреть кино - это не только пойти в зал и увидеть какой- то сюжет, это еще и почувствовать некую энергию фильма, которая объединяет всех нас. Еврейский кинофестиваль, который проходит в не самое простое время для нас - это важнейший энергетический заряд для каждого, заряд оптимизма, радости и веры в завтрашний день", - сказал президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в видеообращении к гостям фестиваля. Фестиваль открылся фильмом британского режиссёра Джонатана Глейзера "Зона интересов", получившим в 2024 году две премии "Оскар", Премьера фильма состоялась в 2023 году на Канском кинофестивале, где драма получила гран-при и приз ФИПРЕССИ, также картина удостоилась двух премий "Оскар" - за лучший фильм на иностранном языке и лучший звук. Фильм рассказывает о жизни семьи коменданта концентрационного лагеря "Освенцим" Хёсса. Лагерь смерти отделён высоким забором от дома Хёсса. Размеренность жизни благополучной семьи буднично соседствует с нечеловеческими зверствами. В программе Московского еврейского кинофестиваля, который проходит в столице с 24 ноября по 1 декабря, примут участие фильмы из 11 стран. Зрителям представят художественные, документальные и экспериментальные проекты в рамках около 50 кинопоказов на городских площадках. Гостей также ждут образовательные мероприятия, ретроспектива и VR-программа.

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россия, сергей урсуляк, александр бородай, кино, кинофестиваль