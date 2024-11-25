https://ria.ru/20241125/ukraina-1985675832.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник вечером в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:31

2024-11-25T22:31

2024-11-25T22:31

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник вечером в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в понедельник тревога уже звучала в указанных регионах, спустя двадцать минут ее отменили. По данным ресурса, сигнал тревоги в Черкасской и Кировоградской областях включили в 22.04 мск. В 22.10 тревогу объявили в остальных указанных регионах. Кроме того, тревога продолжает звучать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241125/konflikt-1985603880.html

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