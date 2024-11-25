Рейтинг@Mail.ru
"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 25.11.2024 (обновлено: 19:01 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html
"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине
"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине
Соединенные Штаты фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ракетами ATACMS вглубь ее территории, пишет Advance. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:35
2024-11-25T19:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ракетами ATACMS вглубь ее территории, пишет Advance."Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию", — говорится в материале.Отмечается, что речь идет о тех типах вооружений, которыми управляют непосредственно американские военные или их европейские союзники — британцы и французы."Это сложные военные технологии, которыми могут управлять только квалифицированные военные кадры, а у украинцев таковых нет", — резюмируется в статье.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985620568.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_68abaa6eb6fcebf8ad6951b52e7de35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Украина, США, В мире
"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине

Advance назвал удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ракетами ATACMS вглубь ее территории, пишет Advance.
"Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию", — говорится в материале.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Кадры из зоны спецоперации вызвали удивление на Западе
Вчера, 16:02
Отмечается, что речь идет о тех типах вооружений, которыми управляют непосредственно американские военные или их европейские союзники — британцы и французы.
"Это сложные военные технологии, которыми могут управлять только квалифицированные военные кадры, а у украинцев таковых нет", — резюмируется в статье.
В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Вчера, 16:37
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала