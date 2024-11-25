https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html

"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине

"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине - РИА Новости, 25.11.2024

"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине

Соединенные Штаты фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ракетами ATACMS вглубь ее территории, пишет Advance. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:35

2024-11-25T17:35

2024-11-25T19:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты фактически напрямую напали на Россию, разрешив Украине бить ракетами ATACMS вглубь ее территории, пишет Advance."Нынешние удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, начавшиеся на прошлой неделе, — действительно прямое нападение США и их европейских союзников на Россию", — говорится в материале.Отмечается, что речь идет о тех типах вооружений, которыми управляют непосредственно американские военные или их европейские союзники — британцы и французы."Это сложные военные технологии, которыми могут управлять только квалифицированные военные кадры, а у украинцев таковых нет", — резюмируется в статье.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, сша, в мире