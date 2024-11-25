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На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 25.11.2024 (обновлено: 19:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985620568.html
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 25.11.2024
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Украинским войскам придется покинуть Курскую область, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:37
2024-11-25T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
украина
донецкая народная республика
олег стариков
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется покинуть Курскую область, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Нам придется выйти из Курской области, потому что у нас не хватит сил на это", — отметил он.По словам эксперта, российские войска сейчас активно наступают на основном фронте в Донбассе. Стариков добавил, что Украине уже не удастся вернуть контроль над этими территориями.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html
https://ria.ru/20241125/devis-1985520242.html
курахово
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донецкая народная республика
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в мире, курахово, украина, донецкая народная республика, олег стариков, владимир рогов, вооруженные силы украины, технологии, курская область, донбасс, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Украина, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Технологии, Курская область, Донбасс, Служба безопасности Украины
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Стариков: ВСУ придется уйти из Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется покинуть Курскую область, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"Нам придется выйти из Курской области, потому что у нас не хватит сил на это", — отметил он.
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По словам эксперта, российские войска сейчас активно наступают на основном фронте в Донбассе. Стариков добавил, что Украине уже не удастся вернуть контроль над этими территориями.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаОлег СтариковВладимир РоговВооруженные силы УкраиныТехнологииКурская областьДонбассСлужба безопасности Украины
 
 
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