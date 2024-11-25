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На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - РИА Новости, 25.11.2024
На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Украинским войскам придется покинуть Курскую область, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:37
2024-11-25T16:37
2024-11-25T19:10
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется покинуть Курскую область, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Нам придется выйти из Курской области, потому что у нас не хватит сил на это", — отметил он.По словам эксперта, российские войска сейчас активно наступают на основном фронте в Донбассе. Стариков добавил, что Украине уже не удастся вернуть контроль над этими территориями.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1193 боевые бронированные машины, 1022 автомобиля, 300 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241125/spetsoperatsiya-1985610764.html
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На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Стариков: ВСУ придется уйти из Курской области