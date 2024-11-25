https://ria.ru/20241125/ukraina-1985614745.html

Филиппо призвал протестовать против отправки европейских войск на Украину

Филиппо призвал протестовать против отправки европейских войск на Украину - РИА Новости, 25.11.2024

Филиппо призвал протестовать против отправки европейских войск на Украину

Возможная отправка западных войск на Украину на фоне вероятного ослабления поддержки Киева США, о которой сообщила газета Monde, приведет к третьей мировой... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:19

2024-11-25T16:19

2024-11-25T16:19

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ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Возможная отправка западных войск на Украину на фоне вероятного ослабления поддержки Киева США, о которой сообщила газета Monde, приведет к третьей мировой войне, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, призвав выходить на протесты против этой инициативы Парижа и Лондона. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно СМИ, Париж и Лондон могут встать во главе коалиции сил ЕС на Украине и обсуждают отправку туда западных войск и частных оборонных компаний. "Обнародованные заявления ошеломляют", - написал Филиппо в Х, объявив о манифестации против отправки войск на Украину в Париже 1 декабря. Он призвал остановить НАТО и предупредил, что в связи с такими заявлениями французских и британских властей возрос риск новой мировой войны. "Военно-сухопутная операция под руководством Франции и Великобритании": собачонки американского глубинного государства, которые прольют за нее свою кровь вместе с Польшей и Прибалтикой. Ни один француз, ни один солдат не может и не должен этого принять, потому что это гарантия третьей мировой ядерной войны!" - написал политик в Х. Официальная позиция Парижа по-прежнему заключается в "отсутствии красных линий" в поддержке Украины. В том, что касается отправки военных на помощь Киеву, МИД придерживается риторики "ничего не исключено". Об этом вновь в эфире радиостанции Franceinfo накануне заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20241119/ft-1984532901.html

https://ria.ru/20241119/dzhonson-1984606213.html

https://ria.ru/20241119/borrel-1984682813.html

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в мире, украина, париж, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, нато, патриот, евросоюз