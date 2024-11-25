https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html

В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину

В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину - РИА Новости, 25.11.2024

В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину

Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:03

2024-11-25T12:03

2024-11-25T12:03

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли Кремлю об обсуждении в Европе вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева. Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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россия

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Ольга Фомченкова

украина, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, в мире