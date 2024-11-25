https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:03
2024-11-25T12:03
2024-11-25T12:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_01c1bd1b38888661554c7c6fa23c827d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли Кремлю об обсуждении в Европе вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева. Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053166_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_7a1eada4fdc0337f345324f9287f8f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
Песков: в Европе нет единства мнений по отправке военных на Украину