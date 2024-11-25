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В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985551078.html
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину
Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:03
2024-11-25T12:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли Кремлю об обсуждении в Европе вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева. Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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украина, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле прокомментировали идею отправки военных из Европы на Украину

Песков: в Европе нет единства мнений по отправке военных на Украину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Идеи отправки военных на Украину в европейских столицах озвучивались, но единства мнений там нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, известно ли Кремлю об обсуждении в Европе вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаДмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
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