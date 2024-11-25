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Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 25.11.2024 (обновлено: 19:15 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985519088.html
Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине
Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN назвал три фактора, которые мешают быстрому завершению конфликта. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:04
2024-11-25T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN назвал три фактора, которые мешают быстрому завершению конфликта. "Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение", — сказал он.Кроме того, Кулеба заявил, что ключ к миру якобы находится в Москве, а не в Киеве. Хотя именно последний на законодательном уровне запретил проводить переговоры.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241125/bouz-1985512787.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985549026.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киев не согласится на быстрое решение конфликта

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN назвал три фактора, которые мешают быстрому завершению конфликта.
"Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение", — сказал он.
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Кроме того, Кулеба заявил, что ключ к миру якобы находится в Москве, а не в Киеве. Хотя именно последний на законодательном уровне запретил проводить переговоры.

В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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