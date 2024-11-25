Кулеба сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине
Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киев не согласится на быстрое решение конфликта
© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN назвал три фактора, которые мешают быстрому завершению конфликта.
"Во-первых, Зеленский не уйдет под давлением. Во-вторых, Украина не согласится ни на какое быстрое решение", — сказал он.
Кроме того, Кулеба заявил, что ключ к миру якобы находится в Москве, а не в Киеве. Хотя именно последний на законодательном уровне запретил проводить переговоры.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, подчеркнул Путин.