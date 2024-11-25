https://ria.ru/20241125/ukraina-1985507652.html

В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом

В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом - РИА Новости, 25.11.2024

В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:26

2024-11-25T07:26

2024-11-25T07:26

специальная военная операция на украине

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леонид ивлев

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины порочным кругом, в котором коллективный Запад зарабатывает на продаже оружия, а солдаты и офицеры ВСУ расплачиваются за это своими жизнями. Ранее в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны". "Военные программисты и инструкторы НАТО готовят дальнобойные ракеты для обстрела территории России, закладывают в их компьютеры полетные задания, спутники США обеспечивают навигационную поддержку полета ракет и наведение на цель. А расплачиваются за все солдаты и офицеры ВСУ своими жизнями. После чего ВПК стран НАТО получает все новые заказы на производство и поставку новых ракет и пушек на берега Днепра. Какие уж тут "красные линии" у них, когда маржа пересиливает разум? Разорвать этот порочный круг может только Россия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, США и их сателлиты превратили Украину в полигон для испытаний своего оружия и продолжают наращивать эскалацию конфликта. "Лондон и Париж прямо соревнование устроили - кто быстрее поставит ВСУ Storm Shadow и SCALP-EG. Только 80-летний генетический страх после 9 мая 1945 года удерживает пока Берлин от поставок киевскому режиму ВСУ ракет TAURUS KEPD 350/150", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html

https://ria.ru/20241124/pushkov-1985447899.html

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россия, украина, сша, франция, леонид ивлев, вооруженные силы украины, нато, госдума рф