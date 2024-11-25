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В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985507652.html
В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом
В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом - РИА Новости, 25.11.2024
В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:26
2024-11-25T07:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
франция
леонид ивлев
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины порочным кругом, в котором коллективный Запад зарабатывает на продаже оружия, а солдаты и офицеры ВСУ расплачиваются за это своими жизнями. Ранее в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны". "Военные программисты и инструкторы НАТО готовят дальнобойные ракеты для обстрела территории России, закладывают в их компьютеры полетные задания, спутники США обеспечивают навигационную поддержку полета ракет и наведение на цель. А расплачиваются за все солдаты и офицеры ВСУ своими жизнями. После чего ВПК стран НАТО получает все новые заказы на производство и поставку новых ракет и пушек на берега Днепра. Какие уж тут "красные линии" у них, когда маржа пересиливает разум? Разорвать этот порочный круг может только Россия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, США и их сателлиты превратили Украину в полигон для испытаний своего оружия и продолжают наращивать эскалацию конфликта. "Лондон и Париж прямо соревнование устроили - кто быстрее поставит ВСУ Storm Shadow и SCALP-EG. Только 80-летний генетический страх после 9 мая 1945 года удерживает пока Берлин от поставок киевскому режиму ВСУ ракет TAURUS KEPD 350/150", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html
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россия, украина, сша, франция, леонид ивлев, вооруженные силы украины, нато, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Франция, Леонид Ивлев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом

Депутат Ивлев: только РФ разорвет порочный круг убийства украинцев Западом

© Фото : Jean-Noël Barrot/XМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины порочным кругом, в котором коллективный Запад зарабатывает на продаже оружия, а солдаты и офицеры ВСУ расплачиваются за это своими жизнями.
Ранее в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны".
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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"Военные программисты и инструкторы НАТО готовят дальнобойные ракеты для обстрела территории России, закладывают в их компьютеры полетные задания, спутники США обеспечивают навигационную поддержку полета ракет и наведение на цель. А расплачиваются за все солдаты и офицеры ВСУ своими жизнями. После чего ВПК стран НАТО получает все новые заказы на производство и поставку новых ракет и пушек на берега Днепра. Какие уж тут "красные линии" у них, когда маржа пересиливает разум? Разорвать этот порочный круг может только Россия", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, США и их сателлиты превратили Украину в полигон для испытаний своего оружия и продолжают наращивать эскалацию конфликта.
"Лондон и Париж прямо соревнование устроили - кто быстрее поставит ВСУ Storm Shadow и SCALP-EG. Только 80-летний генетический страх после 9 мая 1945 года удерживает пока Берлин от поставок киевскому режиму ВСУ ракет TAURUS KEPD 350/150", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАФранцияЛеонид ИвлевВооруженные силы УкраиныНАТОГосдума РФ
 
 
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