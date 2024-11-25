https://ria.ru/20241125/udary-1985671423.html

В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс

В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс - РИА Новости, 25.11.2024

В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс

Самолеты израильских ВВС нанесли удары четырем мостам в провинции Хомс в центральной части Сирии ближе к границе с Ливаном, сообщает сирийское государственное... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:36

2024-11-25T21:36

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хомс (город)

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары четырем мостам в провинции Хомс в центральной части Сирии ближе к границе с Ливаном, сообщает сирийское государственное агентство САНА."В результате израильских ударов повреждены мост Аль-Джубания, Арджун, Аль-Джефф и Бавьат аль-Назария в районе городе Кусейр на юго-западе Хомса", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20241124/siriya-1985451810.html

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хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024