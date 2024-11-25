https://ria.ru/20241125/udary-1985671423.html
В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс
В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс - РИА Новости, 25.11.2024
В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс
Самолеты израильских ВВС нанесли удары четырем мостам в провинции Хомс в центральной части Сирии ближе к границе с Ливаном, сообщает сирийское государственное... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:36
2024-11-25T21:36
2024-11-25T21:45
в мире
сирия
хомс (город)
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары четырем мостам в провинции Хомс в центральной части Сирии ближе к границе с Ливаном, сообщает сирийское государственное агентство САНА."В результате израильских ударов повреждены мост Аль-Джубания, Арджун, Аль-Джефф и Бавьат аль-Назария в районе городе Кусейр на юго-западе Хомса", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20241124/siriya-1985451810.html
сирия
хомс (город)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, хомс (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Хомс (город), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии сообщили об ударах Израиля по мостам в провинции Хомс
Сана: израильская авиация нанесла удары по мостам в провинции Хомс в Сирии