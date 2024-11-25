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Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни - РИА Новости, 25.11.2024
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18:22 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/udary-1985646895.html
Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни
Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни - РИА Новости, 25.11.2024
Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни
Самолеты израильских ВВС совершили третью волну ударов по южному пригороду Бейрута в районе Тайуни, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:22
2024-11-25T18:22
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС совершили третью волну ударов по южному пригороду Бейрута в районе Тайуни, передает корреспондент РИА Новости. В результате одного из авиаударов на глазах у десятков журналистов было полностью уничтожено жилое многоэтажное здание. Ранее атакам с воздуха подверглись район Гхбейри, после с интервалом около 15 минут были нанесены еще два мощных удара, столбы дыма от которых были видны из горных поселений на расстоянии около 10 километров от ливанской столицы. При первой серии ударов в понедельник утром израильская авиация атаковала районы Харет Хрейк и Бир эль-Абед, где практически полностью были разрушены несколько жилых многоэтажных зданий. Вместе с тем ударам израильских беспилотников в понедельник подвергся крупнейший на юге Ливана город Тир, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 17 граждан.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, бейрут
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Бейрут
Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни

Третья волна ударов израильских ВВС по Бейруту пришлась на район Тайуни

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский истребитель
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский истребитель. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС совершили третью волну ударов по южному пригороду Бейрута в районе Тайуни, передает корреспондент РИА Новости.
В результате одного из авиаударов на глазах у десятков журналистов было полностью уничтожено жилое многоэтажное здание.
Ранее атакам с воздуха подверглись район Гхбейри, после с интервалом около 15 минут были нанесены еще два мощных удара, столбы дыма от которых были видны из горных поселений на расстоянии около 10 километров от ливанской столицы. При первой серии ударов в понедельник утром израильская авиация атаковала районы Харет Хрейк и Бир эль-Абед, где практически полностью были разрушены несколько жилых многоэтажных зданий.
Вместе с тем ударам израильских беспилотников в понедельник подвергся крупнейший на юге Ливана город Тир, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 17 граждан.
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