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Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024
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15:52 25.11.2024 (обновлено: 17:40 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/udary--1985608658.html
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС в понедельник нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута в районе Гхбейри, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:52
2024-11-25T17:40
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в понедельник нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута в районе Гхбейри, передает корреспондент РИА Новости. После атаки на район Гхбейри с интервалом около 15 минут были нанесены еще два мощных удара, столбы дыма от которых видны из горных поселений на расстоянии около 10 километров от ливанской столицы. Ранее в понедельник израильская авиация атаковала районы Харет Хрейк и Бир эль-Абед, где практически полностью были разрушены несколько жилых многоэтажных зданий. Вместе с тем ударам израильских беспилотников в понедельник подвергся крупнейший на юге Ливана город Тир, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 17 граждан.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241120/khezbolla-1984876535.html
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РИА Новости
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Удары израильских ВВС по южному пригороду Бейрута
Кадры от корреспондента РИА Новости серии ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, В мире
Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута в районе Гхбейри

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в понедельник нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута в районе Гхбейри, передает корреспондент РИА Новости.
После атаки на район Гхбейри с интервалом около 15 минут были нанесены еще два мощных удара, столбы дыма от которых видны из горных поселений на расстоянии около 10 километров от ливанской столицы.
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Ранее в понедельник израильская авиация атаковала районы Харет Хрейк и Бир эль-Абед, где практически полностью были разрушены несколько жилых многоэтажных зданий.
Вместе с тем ударам израильских беспилотников в понедельник подвергся крупнейший на юге Ливана город Тир, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 17 граждан.
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