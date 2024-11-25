https://ria.ru/20241125/udary--1985608658.html

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 25.11.2024

Израильские ВВС нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС в понедельник нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута в районе Гхбейри, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:52

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БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в понедельник нанесли новую серию ударов по южному пригороду Бейрута в районе Гхбейри, передает корреспондент РИА Новости. После атаки на район Гхбейри с интервалом около 15 минут были нанесены еще два мощных удара, столбы дыма от которых видны из горных поселений на расстоянии около 10 километров от ливанской столицы. Ранее в понедельник израильская авиация атаковала районы Харет Хрейк и Бир эль-Абед, где практически полностью были разрушены несколько жилых многоэтажных зданий. Вместе с тем ударам израильских беспилотников в понедельник подвергся крупнейший на юге Ливана город Тир, в результате чего погибли 10 человек, ранения получили 17 граждан.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Удары израильских ВВС по южному пригороду Бейрута Кадры от корреспондента РИА Новости серии ударов израильских ВВС по южному пригороду Бейрута. 2024-11-25T15:52 true PT0M35S

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, в мире