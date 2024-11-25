Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/ubiystvo-1985555399.html
В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу
В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу - РИА Новости, 25.11.2024
В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу
Следователи завели уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка и попытки убийства его брата-близнеца в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:23
2024-11-25T12:23
происшествия
россия
таганрог
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка и попытки убийства его брата-близнеца в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела 6-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. В медицинское учреждение также с телесными повреждениями госпитализирован его 6-месячный брат", - говорится в релизе. Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, проверяется, в том числе, версия о причастности родителей детей, отметили в СУСК. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. Организована проверка полноты выполнения родителями своих обязанностей и "реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.
https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html
https://ria.ru/20241122/toljatti-1985152007.html
россия
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу

СК завел дело после убийства ребенка и покушения на его брата в Таганроге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка и попытки убийства его брата-близнеца в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела 6-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. В медицинское учреждение также с телесными повреждениями госпитализирован его 6-месячный брат", - говорится в релизе.
Яков Майборода и Анастасия Майборода в зале суда. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ростовский суд вынес приговор по делу об убийстве младенца родителями
2 октября, 20:44
Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, проверяется, в том числе, версия о причастности родителей детей, отметили в СУСК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. Организована проверка полноты выполнения родителями своих обязанностей и "реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Девочку, подозреваемую в убийстве в Тольятти, поместили в спецучреждение
22 ноября, 11:32
 
ПроисшествияРоссияТаганрогРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала