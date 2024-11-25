https://ria.ru/20241125/ubiystvo-1985555399.html

В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу

В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу - РИА Новости, 25.11.2024

В Таганроге нашли тело убитого младенца, его брат-близнец попал в больницу

Следователи завели уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка и попытки убийства его брата-близнеца в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:23

2024-11-25T12:23

2024-11-25T12:23

происшествия

россия

таганрог

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту убийства 6-месячного ребенка и попытки убийства его брата-близнеца в Таганроге, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "В следственные органы… поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела 6-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. В медицинское учреждение также с телесными повреждениями госпитализирован его 6-месячный брат", - говорится в релизе. Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, назначены соответствующие экспертизы, проверяется, в том числе, версия о причастности родителей детей, отметили в СУСК. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. Организована проверка полноты выполнения родителями своих обязанностей и "реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, таганрог, ростовская область