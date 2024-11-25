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Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно - РИА Новости, 25.11.2024
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Туризм
 
06:22 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985504571.html
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно - РИА Новости, 25.11.2024
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:22
2024-11-25T06:22
туризм
новости - туризм
турция
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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "С учетом нынешних трудностей с финансами сильного снижения цен не будет, так как никто не хочет работать себе в ущерб. Кратковременное снижение цен наблюдалось (весной - ред.) в связи с падением спроса на фоне широкого предложения, такая ситуация наблюдалась не только на российском рынке. С учетом наблюдаемого в Турции и в мире экономического кризиса отели вряд ли пойдут на такой шаг", - заявила Коджакая на полях Конгресса курортного туризма. По ее словам, туроператоры будут удовлетворены, если удастся сохранить на нынешнем уровне себестоимость отдыха на фоне высокой инфляции в стране. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985499058.html
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новости - туризм, турция
Туризм, Новости - Туризм, Турция
Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно

Pegas Touristik: цены на отели в Турции вряд ли снизятся из-за кризиса

© РИА Новости / Светлана Баева Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель Xanadu Resort Hotel в Белеке, Турция. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Снижение цен на отели Турции в ближайшем будущем маловероятно, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.
"С учетом нынешних трудностей с финансами сильного снижения цен не будет, так как никто не хочет работать себе в ущерб. Кратковременное снижение цен наблюдалось (весной - ред.) в связи с падением спроса на фоне широкого предложения, такая ситуация наблюдалась не только на российском рынке. С учетом наблюдаемого в Турции и в мире экономического кризиса отели вряд ли пойдут на такой шаг", - заявила Коджакая на полях Конгресса курортного туризма.
По ее словам, туроператоры будут удовлетворены, если удастся сохранить на нынешнем уровне себестоимость отдыха на фоне высокой инфляции в стране.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
Бассейн отеля в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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ТуризмНовости - ТуризмТурция
 
 
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