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Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ - РИА Новости, 25.11.2024
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00:35 25.11.2024 (обновлено: 08:50 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ - РИА Новости, 25.11.2024
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи, следует из данных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:35
2024-11-25T08:50
происшествия
турция
анталья (провинция)
измир
turkish airlines
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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СТАМБУЛ, 25 ноя — РИА Новости. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи, следует из данных аэропорта. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 03:00 мск после пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут", вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а рейс Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В аэропорту Измира в почти 500 километрах от Антальи приземлились рейсы лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488693.html
турция
анталья (провинция)
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происшествия, турция, анталья (провинция), измир, turkish airlines, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Турция, Анталья (провинция), Измир, Turkish Airlines, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после пожара SSJ

Более 20 самолетов вынужденно сели в Измире и других городах после пожара SSJ

© iStock.com / Andreas HaasПассажирский самолет Airbus A320
Пассажирский самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© iStock.com / Andreas Haas
Пассажирский самолет Airbus A320. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 ноя — РИА Новости. Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи, следует из данных аэропорта.
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи — Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Аэропорт турецкой Антальи не будет принимать рейсы до 03:00 мск после пожара на борту лайнера российской авиакомпании "Азимут", вылеты осуществляются с ВПП для военных рейсов, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула компаний Pegasus и BBN, а рейс Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В аэропорту Измира в почти 500 километрах от Антальи приземлились рейсы лоукостера SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.
Анталья - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Генконсульство дало рекомендации пассажирам загоревшегося в Анталье лайнера
00:11
 
ПроисшествияТурцияАнталья (провинция)ИзмирTurkish AirlinesSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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