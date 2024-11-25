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В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:16
2024-11-25T21:16
2024-11-25T21:24
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Киевской и Днепропетровской областях в 21.09 мск. В 23.11 тревогу объявили в Киеве. Спустя две минуты тревога охватила Черкасскую и Кировоградскую области.Ранее тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, она звучит до сих пор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях