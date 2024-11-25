Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP
WP: Киев пытается убедить Трампа, что поддержка Украины принесет выгоду США
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев ищет способы убедить победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины сможет принести выгоду США, сообщает газета Washington Post.
"В то время как Украина готовится к надвигающейся неопределенности из-за нового президента США, официальные лица и руководители предприятий здесь (на Украине - ред.) придумывают способы убедить Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей", - пишет издание.
В Киеве надеются убедить Трампа в том, что Украина - это "не благотворительность", а "выгодная экономическая и геостратегическая возможность", которая "в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", отмечает газета. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, украинские власти должны объяснить Трампу политическую практичность поддержки Украины, которая, по его словам, заключается в том, что инвестирование "небольших" сумм в Киев якобы сможет "обнулить военный потенциал" России и привести к "доминированию" США на мировой арене.
"Нам необходимо предоставить представителям администрации Трампа и самому Трампу максимально полную информацию о логике процесса", - приводит его слова издание.
В то же время Washington Post отмечает, что Киев преподносит природные ресурсы страны как "плодотворные возможности" для американского бизнеса - запасы газа и полезные ископаемые, включая литий, к примеру, могут заинтересовать соратника Трампа, предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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