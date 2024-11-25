https://ria.ru/20241125/tramp-1985675262.html

Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP

Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP - РИА Новости, 25.11.2024

Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP

Киев ищет способы убедить победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины сможет принести выгоду США, РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:25

2024-11-25T22:25

2024-11-25T22:25

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Киев ищет способы убедить победившего на американских президентских выборах Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки Украины сможет принести выгоду США, сообщает газета Washington Post. "В то время как Украина готовится к надвигающейся неопределенности из-за нового президента США, официальные лица и руководители предприятий здесь (на Украине - ред.) придумывают способы убедить Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей", - пишет издание. В Киеве надеются убедить Трампа в том, что Украина - это "не благотворительность", а "выгодная экономическая и геостратегическая возможность", которая "в конечном итоге обогатит и обеспечит безопасность США и их интересов", отмечает газета. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, украинские власти должны объяснить Трампу политическую практичность поддержки Украины, которая, по его словам, заключается в том, что инвестирование "небольших" сумм в Киев якобы сможет "обнулить военный потенциал" России и привести к "доминированию" США на мировой арене. "Нам необходимо предоставить представителям администрации Трампа и самому Трампу максимально полную информацию о логике процесса", - приводит его слова издание. В то же время Washington Post отмечает, что Киев преподносит природные ресурсы страны как "плодотворные возможности" для американского бизнеса - запасы газа и полезные ископаемые, включая литий, к примеру, могут заинтересовать соратника Трампа, предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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