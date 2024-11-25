https://ria.ru/20241125/tramp-1985671164.html
В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы
В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы - РИА Новости, 25.11.2024
В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы
Прокурор попросил суд в США прекратить дело против победившего на выборах президента Дональда Трампа, которого пытались привлечь по обвинению во вмешательстве в РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:25
2024-11-25T21:25
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Прокурор попросил суд в США прекратить дело против победившего на выборах президента Дональда Трампа, которого пытались привлечь по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия, говорится в поданном ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости."После тщательного анализа министерство юстиции сочло, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяется и на нынешнюю ситуацию, поэтому уголовное преследование должно быть прекращено до инаугурации подзащитного", - говорится в ходатайстве спецпрокурора Джека Смита.Он подчеркнул, что запрет носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы. Смит просит суд прекратить уголовное преследование без возможности обжаловать данное решение.Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт. Два производства находятся в ведении спецпрокурора и имеют федеральный статус. Двумя другими занимаются правоохранители на уровне штатов.
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в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
В США попросили закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы
Прокуратура попросила суд в США закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Прокурор попросил суд в США прекратить дело против победившего на выборах президента Дональда Трампа, которого пытались привлечь по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия, говорится в поданном ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости.
"После тщательного анализа министерство юстиции сочло, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяется и на нынешнюю ситуацию, поэтому уголовное преследование должно быть прекращено до инаугурации подзащитного", - говорится в ходатайстве спецпрокурора Джека Смита.
Он подчеркнул, что запрет носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы. Смит просит суд прекратить уголовное преследование без возможности обжаловать данное решение.
Трамп
, уже занимавший пост президента США
, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва.
Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт. Два производства находятся в ведении спецпрокурора и имеют федеральный статус. Двумя другими занимаются правоохранители на уровне штатов.