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Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока - РИА Новости, 25.11.2024
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04:24 25.11.2024 (обновлено: 04:26 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/tramp-1985500126.html
Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока
Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока - РИА Новости, 25.11.2024
Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги "Спасти Америку", в которой описывает первые четыре года на посту главы... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:24
2024-11-25T04:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги "Спасти Америку", в которой описывает первые четыре года на посту главы государства и видение следующего срока в Белом доме. "Теперь пришло время спасти Америку! Только одна книга отражает магию, которая была у нас и скоро будет снова. Получите мою новейшую книгу "Спасти Америку!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Стоимость каждого экземпляра составляет 99 долларов, а подписанного Трампом - 499 долларов. Согласно описанию, она отражает "беспрецедентный взгляд" на первые четыре года президентства республиканца и видение его следующего срока, а также наполнена "знаковыми моментами" первой администрации Трампа. "От исторических саммитов с мировыми лидерами до откровенных сцен из Белого дома - каждая фотография была выбрана президентом Трампом вместе с его словами, которые дают представление о том, что будет определять его следующие четыре года на посту президента", - указано в описании новой книги. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока

Трамп заявил о начале продаж своей книги "Спасти Америку"

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги "Спасти Америку", в которой описывает первые четыре года на посту главы государства и видение следующего срока в Белом доме.
"Теперь пришло время спасти Америку! Только одна книга отражает магию, которая была у нас и скоро будет снова. Получите мою новейшую книгу "Спасти Америку!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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04:21
Стоимость каждого экземпляра составляет 99 долларов, а подписанного Трампом - 499 долларов. Согласно описанию, она отражает "беспрецедентный взгляд" на первые четыре года президентства республиканца и видение его следующего срока, а также наполнена "знаковыми моментами" первой администрации Трампа.
"От исторических саммитов с мировыми лидерами до откровенных сцен из Белого дома - каждая фотография была выбрана президентом Трампом вместе с его словами, которые дают представление о том, что будет определять его следующие четыре года на посту президента", - указано в описании новой книги.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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