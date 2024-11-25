https://ria.ru/20241125/tramp-1985500126.html

Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока

Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока - РИА Новости, 25.11.2024

Трамп объявил о начале продаж своей книги с видением второго срока

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги "Спасти Америку", в которой описывает первые четыре года на посту главы... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:24

2024-11-25T04:24

2024-11-25T04:26

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги "Спасти Америку", в которой описывает первые четыре года на посту главы государства и видение следующего срока в Белом доме. "Теперь пришло время спасти Америку! Только одна книга отражает магию, которая была у нас и скоро будет снова. Получите мою новейшую книгу "Спасти Америку!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Стоимость каждого экземпляра составляет 99 долларов, а подписанного Трампом - 499 долларов. Согласно описанию, она отражает "беспрецедентный взгляд" на первые четыре года президентства республиканца и видение его следующего срока, а также наполнена "знаковыми моментами" первой администрации Трампа. "От исторических саммитов с мировыми лидерами до откровенных сцен из Белого дома - каждая фотография была выбрана президентом Трампом вместе с его словами, которые дают представление о том, что будет определять его следующие четыре года на посту президента", - указано в описании новой книги. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985499970.html

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в мире, сша, дональд трамп