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NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом - РИА Новости, 25.11.2024
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03:09 25.11.2024 (обновлено: 03:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом - РИА Новости, 25.11.2024
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом
Иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:09
2024-11-25T03:10
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда Трампа, пишет газета New York Times. Ранее победивший в выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. По данным издания, мигранты активно связываются с юристами по делам миграции, а также участвуют во всевозможных встречах некоммерческих организаций, на которых поднимаются темы миграции и депортации. Люди принимают все меры, чтобы защититься от обещанной Трампом программы массовой депортации. "Люди с грин-картами (визовая лотерея в США - ред.) хотят как можно скорее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, изо всех сил пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже ... наличие ходатайства, находящегося на рассмотрении, защитит их от депортации", - утверждает газета. По словам New York Times, мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, стараются быстрее вступить в брак, что даст им право подать заявку на получение грин-карты. Ранее телеканал NBC News сообщал, что по меньшей мере 4 миллиона семей могут быть разлучены в США в случае реализации планов победившего на президентских выборах Дональда Трампа по массовым депортациям нелегалов. Массовые депортации стали одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа. В ходе своего первого срока он уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
https://ria.ru/20241114/tramp-1983638517.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом

NYT: мигранты в США активно готовятся к массовой депортации при Трампе в январе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда Трампа, пишет газета New York Times.
Ранее победивший в выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов.
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По данным издания, мигранты активно связываются с юристами по делам миграции, а также участвуют во всевозможных встречах некоммерческих организаций, на которых поднимаются темы миграции и депортации. Люди принимают все меры, чтобы защититься от обещанной Трампом программы массовой депортации.
"Люди с грин-картами (визовая лотерея в США - ред.) хотят как можно скорее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, изо всех сил пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже ... наличие ходатайства, находящегося на рассмотрении, защитит их от депортации", - утверждает газета.
По словам New York Times, мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, стараются быстрее вступить в брак, что даст им право подать заявку на получение грин-карты.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что по меньшей мере 4 миллиона семей могут быть разлучены в США в случае реализации планов победившего на президентских выборах Дональда Трампа по массовым депортациям нелегалов.
Массовые депортации стали одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа. В ходе своего первого срока он уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
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