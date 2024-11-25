https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом

NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом - РИА Новости, 25.11.2024

NYT: мигранты в США готовятся к массовой депортации, обещанной Трампом

Иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T03:09

2024-11-25T03:09

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда Трампа, пишет газета New York Times. Ранее победивший в выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. По данным издания, мигранты активно связываются с юристами по делам миграции, а также участвуют во всевозможных встречах некоммерческих организаций, на которых поднимаются темы миграции и депортации. Люди принимают все меры, чтобы защититься от обещанной Трампом программы массовой депортации. "Люди с грин-картами (визовая лотерея в США - ред.) хотят как можно скорее стать гражданами. Люди, имеющие неясный правовой статус или въехавшие в страну нелегально, изо всех сил пытаются подать заявление о предоставлении убежища, потому что даже ... наличие ходатайства, находящегося на рассмотрении, защитит их от депортации", - утверждает газета. По словам New York Times, мигранты, состоящие в отношениях с гражданами США, стараются быстрее вступить в брак, что даст им право подать заявку на получение грин-карты. Ранее телеканал NBC News сообщал, что по меньшей мере 4 миллиона семей могут быть разлучены в США в случае реализации планов победившего на президентских выборах Дональда Трампа по массовым депортациям нелегалов. Массовые депортации стали одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа. В ходе своего первого срока он уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20241114/tramp-1983638517.html

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в мире, сша, мексика, дональд трамп, выборы президента сша — 2024