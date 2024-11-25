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В сенате США предложили уволить из минюста причастных к делам против Трампа - РИА Новости, 25.11.2024
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02:42 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/tramp-1985496173.html
В сенате США предложили уволить из минюста причастных к делам против Трампа
В сенате США предложили уволить из минюста причастных к делам против Трампа - РИА Новости, 25.11.2024
В сенате США предложили уволить из минюста причастных к делам против Трампа
Американский сенатор Эрик Шмитт предложил немедленно уволить всех сотрудников министерства юстиции США, кто причастен к уголовным преследованиям против... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:42
2024-11-25T02:42
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Эрик Шмитт предложил немедленно уволить всех сотрудников министерства юстиции США, кто причастен к уголовным преследованиям против избранного главы государства Дональда Трампа. "Я думаю, ответственность, прежде всего, означает то, что вовлеченные люди должны быть немедленно уволены", - заявил он в эфире телеканала NBC News, говоря об ответственности представителей минюста, которые участвовали в уголовных делах в отношении Трампа. По мнению Шмитта, все, кто действовал против избранного президента, намеревался помешать ему избраться и "бросить за решетку до конца жизни", оказались неправы. "У вас не может быть подобных злоупотреблений со стороны министерства юстиции", - указал сенатор. Ранее штаб Трампа приветствовал решение суда о переносе приговора по обвинению о выплате порноактрисе, заявив, что все уголовные дела против политика теперь уничтожены. Там приветствовали решение суда Нью-Йорка, назвав его победой и подчеркнув, что американцы на выборах дали Трампу мандат на возвращение в Белый дом и избавление от "оставшихся в рамках "охоты на ведьм" дел". Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт. Перспективы вынесения обвинительных приговоров при этом в связи с будущим занятием должности не высоки, поскольку продолжение разбирательств может быть расценено как воспрепятствование деятельности президента. По двум из четырех дел Трамп может помиловать себя. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985495850.html
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в мире, сша, дональд трамп, сенат сша
В мире, США, Дональд Трамп, Сенат США
В сенате США предложили уволить из минюста причастных к делам против Трампа

Сенатор Шмитт предложил уволить из минюста причастных к делам против Трампа

© AP Photo / Steven HirschДональд Трамп в уголовном суде Манхэттена
Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Steven Hirsch
Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Эрик Шмитт предложил немедленно уволить всех сотрудников министерства юстиции США, кто причастен к уголовным преследованиям против избранного главы государства Дональда Трампа.
"Я думаю, ответственность, прежде всего, означает то, что вовлеченные люди должны быть немедленно уволены", - заявил он в эфире телеканала NBC News, говоря об ответственности представителей минюста, которые участвовали в уголовных делах в отношении Трампа.
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По мнению Шмитта, все, кто действовал против избранного президента, намеревался помешать ему избраться и "бросить за решетку до конца жизни", оказались неправы.
"У вас не может быть подобных злоупотреблений со стороны министерства юстиции", - указал сенатор.
Ранее штаб Трампа приветствовал решение суда о переносе приговора по обвинению о выплате порноактрисе, заявив, что все уголовные дела против политика теперь уничтожены. Там приветствовали решение суда Нью-Йорка, назвав его победой и подчеркнув, что американцы на выборах дали Трампу мандат на возвращение в Белый дом и избавление от "оставшихся в рамках "охоты на ведьм" дел".
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Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела, а по одному из них уже вынесен обвинительный вердикт. Перспективы вынесения обвинительных приговоров при этом в связи с будущим занятием должности не высоки, поскольку продолжение разбирательств может быть расценено как воспрепятствование деятельности президента. По двум из четырех дел Трамп может помиловать себя.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В миреСШАДональд ТрампСенат США
 
 
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