Рейтинг@Mail.ru
Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 25.11.2024 (обновлено: 02:43 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/tramp-1985495850.html
Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти
Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти - РИА Новости, 25.11.2024
Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти
Почти 60% американцев положительно оценивают деятельность избранного президента США Дональда Трампа в рамках процесса передачи власти в США, свидетельствует... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:31
2024-11-25T02:43
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983612525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1129fae54a8d1323bfdf3291b0118eb.jpg
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Почти 60% американцев положительно оценивают деятельность избранного президента США Дональда Трампа в рамках процесса передачи власти в США, свидетельствует опрос телеканала CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov. Согласно результатам социологического исследования, 59% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп справляется с процессом передачи власти от уходящего главы государства Джо Байдена. В то же время 41% американцев признались, что не поддерживают действия Трампа. Опрос также показал, что 95% сторонников Республиканской партии воодушевлены или оптимистично настроены в ожидании президентства Трампа, а 5% - обеспокоены или испуганы. Среди сторонников Демократической партии доля обеспокоенных или испуганных составила 85%, а воодушевленных или оптимистично настроенных - 15%. Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,3 пункта. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983612525_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_60a308a2bbe2f6e0c2db50db9641e226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти

CBS News: 59 процентов американцев довольны действиями Трампа при смене власти

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Почти 60% американцев положительно оценивают деятельность избранного президента США Дональда Трампа в рамках процесса передачи власти в США, свидетельствует опрос телеканала CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov.
Согласно результатам социологического исследования, 59% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп справляется с процессом передачи власти от уходящего главы государства Джо Байдена. В то же время 41% американцев признались, что не поддерживают действия Трампа.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Politico раскрыла, почему близость Маска к Трампу вызывает опасения
Вчера, 22:59
Опрос также показал, что 95% сторонников Республиканской партии воодушевлены или оптимистично настроены в ожидании президентства Трампа, а 5% - обеспокоены или испуганы. Среди сторонников Демократической партии доля обеспокоенных или испуганных составила 85%, а воодушевленных или оптимистично настроенных - 15%.
Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,3 пункта.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа
Вчера, 15:06
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала