Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти
CBS News: 59 процентов американцев довольны действиями Трампа при смене власти
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Почти 60% американцев положительно оценивают деятельность избранного президента США Дональда Трампа в рамках процесса передачи власти в США, свидетельствует опрос телеканала CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov.
Согласно результатам социологического исследования, 59% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп справляется с процессом передачи власти от уходящего главы государства Джо Байдена. В то же время 41% американцев признались, что не поддерживают действия Трампа.
Опрос также показал, что 95% сторонников Республиканской партии воодушевлены или оптимистично настроены в ожидании президентства Трампа, а 5% - обеспокоены или испуганы. Среди сторонников Демократической партии доля обеспокоенных или испуганных составила 85%, а воодушевленных или оптимистично настроенных - 15%.
Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,3 пункта.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.