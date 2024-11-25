https://ria.ru/20241125/tramp-1985495850.html

Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти

Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти - РИА Новости, 25.11.2024

Больше половины американцев довольны действиями Трампа при передаче власти

Почти 60% американцев положительно оценивают деятельность избранного президента США Дональда Трампа в рамках процесса передачи власти в США, свидетельствует... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:31

2024-11-25T02:31

2024-11-25T02:43

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Почти 60% американцев положительно оценивают деятельность избранного президента США Дональда Трампа в рамках процесса передачи власти в США, свидетельствует опрос телеканала CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov. Согласно результатам социологического исследования, 59% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп справляется с процессом передачи власти от уходящего главы государства Джо Байдена. В то же время 41% американцев признались, что не поддерживают действия Трампа. Опрос также показал, что 95% сторонников Республиканской партии воодушевлены или оптимистично настроены в ожидании президентства Трампа, а 5% - обеспокоены или испуганы. Среди сторонников Демократической партии доля обеспокоенных или испуганных составила 85%, а воодушевленных или оптимистично настроенных - 15%. Опрос проводился с 19 по 22 ноября 2024 года среди 2232 совершеннолетних граждан США. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,3 пункта. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024