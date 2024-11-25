https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html
Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times
Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times - РИА Новости, 25.11.2024
Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times
Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому из вооруженных сил страны будут уволены все 15 тысяч трансгендеров. Об этом... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:48
2024-11-25T06:48
2024-11-25T06:48
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому из вооруженных сил страны будут уволены все 15 тысяч трансгендеров. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.Издание отмечает, что данный указ может быть подписан Трампом в первый же день начала его президентского срока, и затронет практически всех трансгендеров в американской армии, которые должны быть уволены по медицинским показаниям."Это произойдет в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору", — указывается в публикации.В статье напомнили, что во времена первого президентского срока Трамп издавал похожий указ, который не позволял трансгендерам вступать в вооруженные силы США, однако не затрагивал тех, кто уже служил. Ранее газета New York Times сообщила, что иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда Трампа. Трамп не раз заявлял, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985496173.html
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в мире, сша, дональд трамп, трансгендер, армия сша
В мире, США, Дональд Трамп, трансгендер, Армия США
Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times
Times: Трамп планирует уволить из армии все 15 тысяч трансгендеров
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому из вооруженных сил страны будут уволены все 15 тысяч трансгендеров. Об этом сообщает
Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Издание отмечает, что данный указ может быть подписан Трампом в первый же день начала его президентского срока, и затронет практически всех трансгендеров в американской армии, которые должны быть уволены по медицинским показаниям.
"Это произойдет в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору", — указывается в публикации.
В статье напомнили, что во времена первого президентского срока Трамп издавал похожий указ, который не позволял трансгендерам вступать в вооруженные силы США, однако не затрагивал тех, кто уже служил.
Ранее газета New York Times сообщила, что иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда Трампа. Трамп не раз заявлял, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов.