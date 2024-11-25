https://ria.ru/20241125/times-1985505223.html

Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times

Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times - РИА Новости, 25.11.2024

Трамп намерен очистить армию США от трансгендеров, пишет Times

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому из вооруженных сил страны будут уволены все 15 тысяч трансгендеров. Об этом... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:48

2024-11-25T06:48

2024-11-25T06:48

в мире

сша

дональд трамп

трансгендер

армия сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, согласно которому из вооруженных сил страны будут уволены все 15 тысяч трансгендеров. Об этом сообщает Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.Издание отмечает, что данный указ может быть подписан Трампом в первый же день начала его президентского срока, и затронет практически всех трансгендеров в американской армии, которые должны быть уволены по медицинским показаниям."Это произойдет в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору", — указывается в публикации.В статье напомнили, что во времена первого президентского срока Трамп издавал похожий указ, который не позволял трансгендерам вступать в вооруженные силы США, однако не затрагивал тех, кто уже служил. Ранее газета New York Times сообщила, что иммигранты, находящиеся в США, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после прихода в январе победившего на выборах президента страны Дональда Трампа. Трамп не раз заявлял, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985496173.html

https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html

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в мире, сша, дональд трамп, трансгендер, армия сша