https://ria.ru/20241125/terrorizm-1985572105.html
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.11.2024
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма
Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:30
2024-11-25T13:30
2024-11-25T13:30
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии. По версии следствия, житель Московской области 1997 года рождения, желая помочь украинским военизированным формированиям, деятельность которых направлена против безопасности РФ, c декабря 2022 года по июнь 2023 года перечислял денежные средства на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций. Деятельность подозреваемого выявлена в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "П" 4 Службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. "Гражданин РФ задержан по подозрению в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 2022-2024 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение террористических и экстремистских преступлений более 14 человек.
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в финансировании украинских военных