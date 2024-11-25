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Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.11.2024
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13:30 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/terrorizm-1985572105.html
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.11.2024
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма
Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:30
2024-11-25T13:30
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии. По версии следствия, житель Московской области 1997 года рождения, желая помочь украинским военизированным формированиям, деятельность которых направлена против безопасности РФ, c декабря 2022 года по июнь 2023 года перечислял денежные средства на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций. Деятельность подозреваемого выявлена в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "П" 4 Службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. "Гражданин РФ задержан по подозрению в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 2022-2024 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение террористических и экстремистских преступлений более 14 человек.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в финансировании украинских военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкФСБ
ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии.
По версии следствия, житель Московской области 1997 года рождения, желая помочь украинским военизированным формированиям, деятельность которых направлена против безопасности РФ, c декабря 2022 года по июнь 2023 года перечислял денежные средства на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций. Деятельность подозреваемого выявлена в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "П" 4 Службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий.
«
"Гражданин РФ задержан по подозрению в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2022-2024 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение террористических и экстремистских преступлений более 14 человек.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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