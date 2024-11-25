https://ria.ru/20241125/terrorizm-1985572105.html

Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма

Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.11.2024

Жителя Подмосковья заподозрили в финансировании терроризма

Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:30

2024-11-25T13:30

2024-11-25T13:30

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Житель Московской области задержан по подозрению в финансировании украинских военных на протяжении 1,5 лет, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Чувашии. По версии следствия, житель Московской области 1997 года рождения, желая помочь украинским военизированным формированиям, деятельность которых направлена против безопасности РФ, c декабря 2022 года по июнь 2023 года перечислял денежные средства на счет двух запрещенных в России боевых националистических организаций. Деятельность подозреваемого выявлена в результате проведенных УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "П" 4 Службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. "Гражданин РФ задержан по подозрению в финансировании терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что за 2022-2024 годы в Чувашии задержаны и осуждены за совершение террористических и экстремистских преступлений более 14 человек.

https://ria.ru/20240819/ukraina-1966998734.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина