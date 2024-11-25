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Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей - РИА Новости, 25.11.2024

Суд оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:03

2024-11-25T17:03

2024-11-25T17:14

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россия

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технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол был составлен Роскомнадзором за нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.

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2024

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telegram, россия, москва, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)