https://ria.ru/20241125/teatr-1985553046.html

Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре

Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре - РИА Новости, 25.11.2024

Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре

Начальная цена на комплект из двух билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре составляет на аукционе 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:12

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культура

большой театр

россия

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Начальная цена на комплект из двух билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре составляет на аукционе 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на которую опубликована в Telegram-канале театра.За такую сумму можно прибрести два билета в партер. Для покупки нужно зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.Продажа билетов на новогодний балет стартует 2 декабря. В Большом театре предупредили, что билеты можно приобрести только на их официальном сайте, в кассах они продаваться не будут. Из-за колоссальной популярности "Щелкунчика" часть билетов театр решил продать на аукционе, средства от которого направят на поддержку артистов Большого. Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений "Щелкунчика".

https://ria.ru/20241125/teatr-1985549483.html

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большой театр, россия, общество