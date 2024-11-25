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Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре - РИА Новости, 25.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:12 25.11.2024 (обновлено: 12:52 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/teatr-1985553046.html
Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре
Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре - РИА Новости, 25.11.2024
Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре
Начальная цена на комплект из двух билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре составляет на аукционе 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:12
2024-11-25T12:52
культура
большой театр
россия
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Начальная цена на комплект из двух билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре составляет на аукционе 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на которую опубликована в Telegram-канале театра.За такую сумму можно прибрести два билета в партер. Для покупки нужно зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.Продажа билетов на новогодний балет стартует 2 декабря. В Большом театре предупредили, что билеты можно приобрести только на их официальном сайте, в кассах они продаваться не будут. Из-за колоссальной популярности "Щелкунчика" часть билетов театр решил продать на аукционе, средства от которого направят на поддержку артистов Большого. Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений "Щелкунчика".
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большой театр, россия, общество
Культура, Большой театр, Россия, Общество
Стала известна начальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре

Цена двух билетов на "Щелкунчика" в Большом театре составит от ста тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБольшой театр
Большой театр - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Начальная цена на комплект из двух билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре составляет на аукционе 100 тысяч рублей, следует из инструкции, ссылка на которую опубликована в Telegram-канале театра.
За такую сумму можно прибрести два билета в партер. Для покупки нужно зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, заполнить поля с личными данными, приложить копию паспорта, а затем выбрать нужный лот с названием спектакля.
Продажа билетов на новогодний балет стартует 2 декабря. В Большом театре предупредили, что билеты можно приобрести только на их официальном сайте, в кассах они продаваться не будут. Из-за колоссальной популярности "Щелкунчика" часть билетов театр решил продать на аукционе, средства от которого направят на поддержку артистов Большого.
Всего в декабре Большой театр покажет 18 представлений "Щелкунчика".
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