https://ria.ru/20241125/tbilisi-1985504450.html

К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции

К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции - РИА Новости, 25.11.2024

К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции

Полицейскую спецтехнику сосредоточили вблизи парламента Грузии, у которого с воскресенья идёт митинг сторонников оппозиции, не согласной с результатами выборов, РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:20

2024-11-25T06:20

2024-11-25T08:39

в мире

грузия

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты

парламент грузии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985511395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5f83c869aefdb5cb33fc691ddc81021.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Полицейскую спецтехнику сосредоточили вблизи парламента Грузии, у которого с воскресенья идёт митинг сторонников оппозиции, не согласной с результатами выборов, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента. По состоянию на 7.00 (6.00 мск) палатки и шатры протестующих все ещё находятся у парламента, в том числе на проезжей части, движение по которой перекрыто. Как ожидается, первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится в 12.00 (11.00 мск) понедельника, оппозиционеры планируют сорвать сессию. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241125/torgovlya-1985490220.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у здания парламента в Тбилиси, где проходит митинг сторонников оппозиции Полицейскую спецтехнику свозят в Тбилиси к парламенту, у которого находятся сторонники оппозиции, не согласной с результатами выборов, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие провели ночь в палатках у здания, где в понедельник должно состояться первое заседание нового парламента Грузии. 2024-11-25T06:20 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты, парламент грузии