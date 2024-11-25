https://ria.ru/20241125/tbilisi-1985504450.html
К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции
К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции - РИА Новости, 25.11.2024
К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции
Полицейскую спецтехнику сосредоточили вблизи парламента Грузии, у которого с воскресенья идёт митинг сторонников оппозиции, не согласной с результатами выборов, РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:20
2024-11-25T06:20
2024-11-25T08:39
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Полицейскую спецтехнику сосредоточили вблизи парламента Грузии, у которого с воскресенья идёт митинг сторонников оппозиции, не согласной с результатами выборов, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента. По состоянию на 7.00 (6.00 мск) палатки и шатры протестующих все ещё находятся у парламента, в том числе на проезжей части, движение по которой перекрыто. Как ожидается, первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится в 12.00 (11.00 мск) понедельника, оппозиционеры планируют сорвать сессию. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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Обстановка у здания парламента в Тбилиси, где проходит митинг сторонников оппозиции
Полицейскую спецтехнику свозят в Тбилиси к парламенту, у которого находятся сторонники оппозиции, не согласной с результатами выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие провели ночь в палатках у здания, где в понедельник должно состояться первое заседание нового парламента Грузии.
2024-11-25T06:20
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты, парламент грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты, Парламент Грузии
К парламенту Грузии стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции
К парламенту Грузии в Тбилиси стянули спецтехнику из-за митинга оппозиции